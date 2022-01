Francoska družba se močno nagiba v desno

V nadaljevanju preberite:

Predsedniške volitve v Franciji so blizu – prvi krog bo 10. aprila in drugi 24. –, napetost je visoka. Čeprav sedanji predsednik Emmanuel Macron uradno še ni vnovični kandidat za Elizejsko palačo, se, jasno, domala vse vrti okoli njega. A nekateri opozarjajo, da ni še nič gotovo, kajti resna politična nevarnost mu grozi na tradicionalni desnici. Za Delo je predvolilno razpoloženje analiziral politolog Luc Rouban, vodja študij pri Nacionalnem centru za znanstvene raziskave (CNRS) in profesor na Sciences Po.