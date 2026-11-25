Francoska mornarica je na tankerju, ki je v Tihem oceanu plul brez državne zastave, zasegla več kot 3,3 tone metamfetamina, je v torek sporočilo francosko obrambno ministrstvo. Plovilo so po več tednih nadzora prestregli v petek, 20. novembra, na območju francoskega nenaseljenega atola Clipperton, zahodno od obale Mehike.

Kot poroča Euronews, je nadzor nad tankerjem prevzela ekipa s francoske fregate, pri operaciji pa so sodelovali tudi ameriški obalni stražarji.

Operacijo so koordinirali pomorski informacijski centri v Francoski Polineziji in Novi Kaledoniji v sodelovanju s francoskimi carinskimi in policijskimi organi ter mednarodnimi partnerji.

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Na krovu tankerja so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP odkrili 150 paketov s skupno težo 3328 kilogramov. Testi so pokazali prisotnost metamfetamina, sintetične droge z močnim stimulativnim učinkom na osrednje živčevje.

Zaseženi tovor so prepeljali na Tahiti, kjer ga bodo uničili. Tankerju in njegovi posadki so dovolili nadaljevati pot, o njih pa obvestili mednarodne pristojne organe. Francosko obrambno ministrstvo razlogov za takšno odločitev ni podrobneje pojasnilo.

Francoske oborožene sile so s to operacijo skupno količino prepovedanih drog, zaseženih od začetka leta v Tihem oceanu, povečale na več kot 15 ton. Februarja letos je francoska mornarica na območju Polinezije zasegla tudi 2,4 tone kokaina.

Francoska obrambna ministrica Catherine Vautrin je na družbenem omrežju X izrazila zadovoljstvo z novim uspehom v boju proti trgovini s prepovedanimi drogami in poudarila pomen sodelovanja z ameriško obalno stražo.