Francoska policija ne izključuje terorističnega ozadja napada

Petkov napad z nožem v Parizu bi lahko obravnavali kot terorizem. Čeprav napadalec trpi za duševnimi motnjami , terorističnega motiva ni mogoče povsem izključiti, je danes sporočila tožilka. Napadalec se je namreč spreobrnil v islam, med napadom pa je vzklikal Alah je velik.22-letni moški je v parku v predmestju francoske prestolnice Villejuif v petek z nožem napadel več mimoidočih. Pri tem je en človek umrl, dva sta bila ranjena, od tega eden huje. Policisti so napadalca ubili. Kasneje so preiskovalci v njegovi torbi našli izvod Korana ter nekaj besedil, ki bi jih lahko označili za salafistična, je danes na novinarski konferenci pojasnil vodja ekipe detektivovTožilka Laure Beccuau pa je povedala, da ima napadalec duševne motnje od petega leta. Leta 2017 se je spreobrnil v islam. Terorističnega motiva ni mogoče povsem izključiti, potrdili pa ga bodo lahko šele, ko bodo dokazali, da je prevzel skrajno ideologijo ter da je napad načrtoval. To bo po njenih besedah mogoče preveriti v nekaj dneh ali celo urah.