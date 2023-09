Francoska varnostna in geopolitična katastrofa v Sahelu

V nadaljevanju preberite:

Potem ko je francoski predsednik Emmanuel Macron v nedeljo oznanil, da bodo njihovi vojaki do konca leta zapustili Niger, je državo, v kateri je vojaška hunta 26. julija izvedla državni udar, zapustil tudi francoski veleposlanik Sylvain Itté, ki so mu pučisti že avgusta ukazali, da mora zapustiti državo v 48 urah. Uradni Pariz se je odločil za politično in varnostno pragmatično potezo, ki ne le simbolno končuje dolgoletno neokolonialno politiko Francije v Sahelu.

V prvih tednih po puču se je Francija ostro postavila nasproti nigrskim pučistom, ki so zrušili leta 2021 demokratično izvoljenega predsednika Mohameda Bazouma. Nekaj časa je celo kazalo, da je Francija, ki ima v Nigru na voljo kontingent 1500 vojakov, pripravljena na vojaško posredovanje proti vojaški hunti in vrnitev Bazouma v predsedniško palačo. Še posebej v dneh, ko je – s popolno brezzobo, kot se je pokazalo – nigrskim upornim častnikom z vojaško grožnjo pretila tudi Zveza zahodnoafriški držav (Ecowas). A zgodilo se ni nič, predvidljivo, in francoska kredibilnost (ne le) v regiji je doživela še en udarec. Kar zadeva Sahel, enega od najbolj vročih, suhih in nestabilnih območij na svetu, poslednji.