Francoska vojska ubila vodjo Al Kaide v islamskem Magrebu

FOTO: AFP/Intelcenter

V Maliju so francoske enote ubile vodjo Al Kaide v islamskem Magrebu, Alžirca, je sporočila francoska obrambna ministrica. Droukdel je bil ubit v četrtek v kraju Tessalit na severozahodu Mailja v bližini meje z Alžirijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Francoska ministrica za obrambo je ob tem v petek sporočila, da je bilo ubitih še nekaj tesnih sodelavcev Droukdela, ki je bil na čelu terorističnih skupin v severni Afriki in Sahari.Al Kaido v islamskem Magrebu so vzpostavili alžirski skrajneži v 90. letih prejšnjega stoletja, šele leta 2007 pa so formalno prevzeli ideologijo teroristične mreže Al Kaide. Najprej so se imenovali salafisti za pridige in bojevanje. Baze Al Kaide v islamskem Magrebu so na severu Malija, od koder je skupina v preteklosti izvajala napade in ugrabitve Zahodnjakov v Sahelu.Na širšem območju Sahare deluje tudi Islamska država, ki izvaja napada ob zahodni meji države Niger. Ministrica Parly je ob tem v petek sporočila, da so francoski vojaki ujeli vodjo skupine Islamska država v veliki Sahari (EIGS)ter dodala, da se operacije proti EIGS nadaljujejo.Francija ima v regiji, ki se razteza prek Burkine Faso, Čada, Malija, Mavretanije in Nigra, približno 5000 svojih vojakov.