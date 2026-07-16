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    Svet

    Francoski parlament dokončno potrdil pravico do pomoči pri umiranju

    Prvotni vladni predlog je zastal po razpustitvi parlamenta leta 2024.
    Vprašanje pomoči pri umiranju ostaja predmet razprav tudi drugod po Evropi. FOTO: Abdul Saboor/Reuters
    Galerija
    Vprašanje pomoči pri umiranju ostaja predmet razprav tudi drugod po Evropi. FOTO: Abdul Saboor/Reuters
    Iz. R.
    16. 7. 2026 | 07:30
    16. 7. 2026 | 08:17
    6:21
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    Francija je po večletnih razpravah sprejela enega najpomembnejših zakonov na področju končanja življenja. Nacionalna skupščina je 15. julija dokončno potrdila zakon, ki pod strogo določenimi pogoji omogoča pomoč pri umiranju neozdravljivo bolnim odraslim osebam, poroča Le Monde. Pred uveljavitvijo zakon čaka še na presojo ustavnega sveta.

    Po več letih političnih in družbenih razprav je francoski parlament dokončno sprejel zakon, ki uvaja pravico do pomoči pri končanju življenja. Za zakon je v nacionalni skupščini glasovalo 291 poslancev, proti jih je bilo 241. Vlada je odločitev prepustila spodnjemu domu parlamenta, potem ko je senat zakon večkrat zavrnil.

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    Stroka in politika

    S sprejetjem zakonodaje se Francija pridružuje omejenemu krogu držav, ki pod določenimi pogoji dovoljujejo pomoč pri končanju življenja. Med njimi so Belgija, Nizozemska, Švica, Kanada in Urugvaj, pri čemer ima vsaka država svoj pravni okvir in merila.

    Macron izpolnil eno ključnih obljub mandata

    Francoski predsednik Emmanuel Macron je po glasovanju poudaril, da gre za izpolnitev ene ključnih obljub njegovega drugega predsedniškega mandata. Na družbenem omrežju X je zapisal, da je bila razprava »konstruktivna in spoštljiva« ter da je bilo pri tako občutljivem vprašanju mogoče napredovati le z dialogom, poslušanjem različnih pogledov in spoštovanjem demokratičnega procesa.

    Ob tem je izrazil hvaležnost številnim bolnikom in njihovim svojcem, ki so s svojimi osebnimi zgodbami, dvomi in pričevanji pomembno prispevali k oblikovanju zakonskega besedila.

    Predsednica narodne skupščine Yaël Braun-Pivet je sprejetje zakona označila za »velik trenutek za francosko republiko« in poudarila, da je šlo za dolgo pričakovano zakonodajno spremembo.

    Kdo bo upravičen do pomoči pri umiranju?

    Novi zakon določa zelo stroge pogoje za dostop do pomoči pri umiranju. Namenjen je predvsem medicinsko podprtemu samomoru, pri katerem bolnik smrtonosno zdravilo prejme in ga zaužije sam. Le če tega zaradi svojega zdravstvenega stanja fizično ni sposoben storiti, mu lahko zdravilo aplicira zdravnik ali medicinska sestra.

    Do postopka bodo upravičene osebe, ki so stare najmanj 18 let, so francoski državljani ali zakoniti prebivalci Francije, trpijo za hudo, neozdravljivo in življenjsko ogrožajočo boleznijo, se nahajajo v napredovali ali terminalni fazi bolezni, doživljajo neznosno trpljenje, ki ga ni mogoče ustrezno omiliti, odločitev sprejmejo svobodno in brez zunanjih pritiskov.

    Nasprotniki opozarjajo, da bi lahko zakon povečal pritisk na starejše, invalide in hudo bolne osebe. FOTO: Abdul Saboor/Reuters
    Nasprotniki opozarjajo, da bi lahko zakon povečal pritisk na starejše, invalide in hudo bolne osebe. FOTO: Abdul Saboor/Reuters

    Psihično trpljenje samo po sebi ne bo zadosten razlog za odobritev postopka. Prav tako zakon izključuje osebe s hudimi psihiatričnimi motnjami ter bolnike z nevrodegenerativnimi boleznimi, kot je Alzheimerjeva bolezen.

    Večstopenjski postopek z varovalkami

    Bolnik bo moral vložiti uradno prošnjo, ki jo bo obravnavala skupina zdravstvenih strokovnjakov, poroča AFP. O prošnji bo treba odločiti v največ 15 dneh, nato pa bo sledilo najmanj dvodnevno obdobje za premislek.

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    Pomoč pri prostovoljnem končanju življenja: kaj je res in kaj ni

    Če bo prošnja odobrena, bo bolnik lahko sam izbral čas in kraj postopka. Ta bo lahko potekal doma ali v zdravstveni ustanovi, po želji tudi v navzočnosti bližnjih. Na dan izvedbe bo zdravnik ali medicinska sestra ponovno preveril, ali bolnik pri svoji odločitvi vztraja, ter ostal na voljo v primeru morebitnih zapletov. Vse stroške postopka bo krilo francosko javno zdravstveno zavarovanje.

    Pot do sprejetja zakona je bila dolga in politično zahtevna. Prvotni vladni predlog je zastal po razpustitvi parlamenta leta 2024, nato pa sta sledila ločena poslanska predloga – eden o paliativni oskrbi in drugi o pomoči pri umiranju.

    Za zakon je v Nacionalni skupščini glasovalo 291 poslancev, proti jih je bilo 241. Vlada je odločitev prepustila spodnjemu domu parlamenta, potem ko je senat zakon večkrat zavrnil. FOTO: Stephane De Sakutin/AFP
    Za zakon je v Nacionalni skupščini glasovalo 291 poslancev, proti jih je bilo 241. Vlada je odločitev prepustila spodnjemu domu parlamenta, potem ko je senat zakon večkrat zavrnil. FOTO: Stephane De Sakutin/AFP

    Čeprav so trije zaporedni predsedniki vlad izrazili zadržke ali osebno nasprotovanje zakonu, je zakonodajni postopek vendarle stekel do konca. Senat je pomoč pri umiranju večkrat zavrnil, vendar je vlada izkoristila ustavno možnost, da končno odločitev prepusti Nacionalni skupščini.

    Ker zakon ostaja politično in etično zelo občutljiv, je premier Sébastien Lecornu napovedal presojo pred ustavnim svetom. Vodja konservativne stranke Les Républicains Bruno Retailleau pa je ponovno pozval k razpisu referenduma ter opozoril na morebitna vprašanja nepristranskosti nekaterih članov ustavnega sveta.

    Podporniki poudarjajo dostojanstvo, nasprotniki svarijo pred tveganji

    Razprava o pomoči pri umiranju ostaja v Franciji globoko razdeljena. Podporniki menijo, da zakon neozdravljivo bolnim omogoča dostojanstven konec življenja ter spoštuje njihovo avtonomijo in pravico do odločanja o lastnem zdravljenju. Po njihovem mnenju zakon prinaša strogo nadzorovan postopek z več varovalkami, ki preprečujejo zlorabe.

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    Nekateri pregleda ne dočakajo, zato si prej sami vzamejo življenje

    Nasprotniki opozarjajo, da bi lahko zakon povečal pritisk na starejše, invalide in hudo bolne osebe. Namesto uvajanja pomoči pri umiranju zagovarjajo nadaljnje izboljšanje dostopnosti paliativne oskrbe in lajšanja trpljenja.

    Vprašanje pomoči pri umiranju ostaja predmet razprav tudi drugod po Evropi. V Združenem kraljestvu parlament nadaljuje obravnavo podobnega predloga zakonodaje, medtem ko je nemški Bundestag leta 2023 zavrnil oba predloga za ureditev tega področja.

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