Francoski premier ponudil odstop

Francoski premier Edouard Philippe je danes francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu pričakovano ponudil svoj odstop in odstop celotne vlade, so sporočili iz Elizejske palače. Odstop tlakuje pot preoblikovanju francoske vlade, ki je bilo pričakovano po nedavnih lokalnih volitvah in Macronovi napovedi o spremembah v zadnjih dveh letih mandata.



Uradnega razloga za odstop vlade v kratkem sporočilu za javnost niso podali. So pa iz urada francoskega predsednika po poročanju AFP sporočili, da bo sedanja vlada do imenovanja nove opravljala tekoče posle.



Po poročanju DPA za zdaj tudi še ni znano, ali bo Macron mandat za sestavo nove vlade ponovno podelil Phillipeju ali bo izbral drugega premiera. Macron je v preteklosti napovedal, da namerava po koncu krize zaradi pandemije covida-19 ubraniti novo smer. Pojavila so se že ugibanja, da namerava njegova administracija postati bolj socialna in zelena ter tako spremeniti dosedanje dojemanje administracije kot zelo naklonjene podjetjem.