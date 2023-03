Francoski senat izglasoval zvišanje upokojitvene starosti z 62 na 64 let

Francoski senat, v katerem prevladuje desna opozicija, je to noč izglasoval dvig upokojitvene starosti z 62 na 64 let, kar je ključna določba sporne reforme, ki jo želi izpeljati francoski predsednik Emmanuel Macron. Za je glasoval 201 senator, 115 jih je bilo proti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zelena luč senata za dvig upokojitvene starosti je po navedbah AFP zmaga izvršne veje oblasti, ki želi pospešiti sprejemanje pokojninske reforme v parlamentu, a se obenem izogniti uporabi člena ustave, ki omogoča sprejetje zakonodaje brez glasovanja v parlamentu.

»Vesela sem, da so razprave omogočile to glasovanje,« je tvitnila predsednica vlade Elisabeth Borne, ki je lahko računala na glasove republikancev.

V narodni skupščini, kjer ima vlada relativno večino, dviga upokojitvene starosti zaradi opozicije, pa tudi zaradi zelo natrpanega urnika razprav, ki ga je predpisala vlada, sploh ni bilo mogoče obravnavati.

Pokojninska reforma je bila tudi ena osrednjih predvolilnih obljub predsednika Emmanuela Macrona. FOTO: Reuters

Vlada upa, da bo senat o delu zakonodaje glasoval do izteka roka, ki ga je sama določila za nedeljo. V tem primeru se bo sestal skupni odbor senatorjev in poslancev, ki bo poskušal doseči dogovor o celotni pokojninski reformi, ki bi ga nato lahko sprejeli 16. marca, poroča AFP.

Naslednji protesti napovedani za soboto

Reforma od prvega dne razburja sindikate, ki so z več stavkami in demonstracijami od 19. januarja na ulice pripeljali na milijone Francozov. Zadnji množični protesti proti pokojninski reformi so v Franciji potekali v torek, naslednji so napovedani za soboto.

Vlada kljub protestom vztraja pri reformi, češ da bi se brez nje pokojninski sistem sesul. Pokojninska reforma je bila tudi ena osrednjih predvolilnih obljub predsednika Emmanuela Macrona. Kritike so poskušali omiliti z obljubo o zvišanju najnižje zagotovljene pokojnine na 1200 evrov ter dodatkih za upokojence z zdravstvenimi težavami in tiste, ki so opravljali fizično zahtevna dela. Opozicija pa jim očita, da gre zgolj za »bonbončke« brez pravega učinka.