Francoski vojaki zajeli tanker, domnevno del ruske senčne flote

Francoski vojaki so se v soboto vkrcali na krov domnevnega ruskega tankerja. Plovilo je po poročanju tujih medijev najverjetneje del tako imenovane ruske senčne oziroma temne flote, ki od leta 2022 zaradi sankcij Evropske unije nafto iz Rusije izvaža naskrivaj. Tanker Boracay, tudi Pushpa ali Kiwala, sicer pluje pod zastavo Benina.

Boracay je prejšnji mesec zapustil Rusijo. Ko so nad letališčem v Københavnu leteli neznani droni, je bilo plovilo v bližini Danske. Zadnje dni je bil tanker zasidran v bližini obale zahodne Francije.

Ko so se v sredo voditelji držav članic EU sestali na neformalnem zasedanju v Københavnu, je francoski predsednik Emmanuel Macron dejal, da je posadka Boracayja zagrešila resne prestopke, navaja BBC. Na novinarsko vprašanje, ali je ladja služila kot vzletišče za neznane drone, ni želel odgovoriti.

Tanker je bil menda namenjen v pristanišče Vadinar na severozahodu Indije. FOTO: Damien Meyer/AFP

Tožilstvo v Brestu vodi preiskavo proti kapitanu plovila, njegovemu namestniku in še dvema drugima članoma posadke na podlagi dveh prestopkov: plovilo se ni ustavilo na ukaz, obenem pa neupravičeno pluje pod zastavo Benina. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je o incidentu dejal, da Rusija za plovilo ni vedela.

Tanker, namenjen v Indijo

Estonske oblasti so Boracay letos že aretirale, ker je plul brez veljavne državne zastave. Tanker je izplul 20. septembra iz ruskega pristanišča Primorsk zunaj Sankt Peterburga in se napotil skozi Baltsko morje mimo Danske, preden je vstopil v Severno morje in nadaljeval pot skozi Rokavski preliv.

Po podatkih spletne strani Marine Traffic bi morala ladja 20. oktobra prispeti v Vadinar na severozahodu Indije. Ko je tanker obplul bretonsko obalo, mu je sledila francoska bojna ladja. Takrat je tanker spremenil smer proti vzhodu in francoski obali.

Več zahodnih držav je od začetka vojne v Ukrajini leta 2022 proti Rusiji uvedlo sankcije na izvoz energetskih virov. Da bi se izognili omejitvam, ki jih nalagajo sankcije, so v Moskvi sestavili senčno floto tankerjev z neznanimi lastniki. Po navedbah Macrona ima senčna flota menda od 600 do tisoč tankerjev. Plovila so registrirana v tujih državah in iz Rusije izvažajo nafto.