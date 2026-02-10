Francoski vzgojitelj obtožen posilstva in spolnega nadlegovanja 89 otrok

Francosko tožilstvo je danes razkrilo primer 79-letnega nekdanjega vzgojitelja, ki je od leta 2024 obtožen posilstva in spolnega nadlegovanja 89 mladoletnikov med letoma 1967 in 2022. Pri tem je pozvalo morebitne priče in druge žrtve, naj se javijo. Med preiskavo je moški priznal tudi umor matere in tete, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot je sporočilo tožilstvo, je bil moški obtožen leta 2024, od takrat je tudi v priporu. Za razkritje primera so se odločili, da bi našli morebitne priče in druge žrtve, ki so jih danes tudi javno pozvali, naj se oglasijo.

Dejanja, ki jih preiskuje tožilstvo v Grenoblu, naj bi obtoženi zagrešil v Nemčiji, Švici, Maroku, Nigru, Alžiriji, na Filipinih, v Indiji, Kolumbiji in na Novi Kaledoniji, je pojasnil tožilec.

Število žrtev so ugotovili na podlagi zapisov, ki jih je moški zbral na USB-ključu in v katerih omenja spolne odnose z mladoletniki, starimi od 13 do 17 let, je pojasnil tožilec Etienne Manteaux na novinarski konferenci. USB-ključ je odkril njegov nečak.

Moški je med preiskavo priznal tudi umor svoje matere in tete v 70. letih prejšnjega stoletja. Najprej je z blazino zadušil svojo mater v terminalni fazi raka, nato pa še svojo 92-letno teto, še poroča AFP.