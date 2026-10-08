Francoski župan, junak mladih protestnikov

Val dijaških in študentskih protestov, ki so se začeli pred skoraj tremi tedni in so se po francoskih mestih nadaljevali tudi danes, ima svojega junaka. To je Bally Bagayoko, župan francoskega mesta Saint-Denis, ki je bilo eno prvih prizorišč študentskih protestov konec septembra zaradi pomanjkanja učiteljev in neustreznih razmer. V Saint-Denisu na severnem obrobju Pariza stopnja revščine celo presega dvakratnik državnega povprečja. Posnetki župana Ballyja Bagayoka, kako je med torkovimi množičnimi protesti v Parizu hodil v množici z mladimi, jih ščitil in proti policistom kričal »ustavite se« in naj ne izvajajo napadov na mlade, je postal viralen. Bally Bagayoko, župan Saint-Denisa sredi demonstracij dijakov in študentov v Parizu. FOTO: Yves Herman/ Reuters Kot je za tiskovno agencijo ...