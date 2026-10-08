Francoski župan, junak mladih protestnikov

Posnetki župana francoskega mesta Saint-Denis, na katerih ščiti mlade protestnike pred policisti in jim vzklika »ustavite se«, so postali viralni.
Galerija
Glasno je nasprotoval policistom in njihovi prekomerni uporabi sile. Foto Kenzo Tribouillard/ AFP
Val dijaških in študentskih protestov, ki so se začeli pred skoraj tremi tedni in so se po francoskih mestih nadaljevali tudi danes, ima svojega junaka. To je Bally Bagayoko, župan francoskega mesta Saint-Denis, ki je bilo eno prvih prizorišč študentskih protestov konec septembra zaradi pomanjkanja učiteljev in neustreznih razmer. V Saint-Denisu na severnem obrobju Pariza stopnja revščine celo presega dvakratnik državnega povprečja.
Posnetki župana Ballyja Bagayoka, kako je med torkovimi množičnimi protesti v Parizu hodil v množici z mladimi, jih ščitil in proti policistom kričal »ustavite se« in naj ne izvajajo napadov na mlade, je postal viralen.
Bally Bagayoko, župan Saint-Denisa sredi demonstracij dijakov in študentov v Parizu. FOTO: Yves Herman/ Reuters
Kot je za tiskovno agencijo ...
Komentarji