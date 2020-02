Francosko drsalno zvezo pretresa preiskava spolnih zlorab mladoletnih drsalk

Drsalka zahteva odgovornost za vse, ki so prikrivali spolne zločine

Gilles Beyer leta 1999, ko je vodil francoske tekmovalce v umetnostnem drsanju. FOTO: Jacques Demarthon/AFP

Kljub »resnim dejanjem« je še lahko delal

Francoska ministrica za šport Roxana Maracineanu zahteva odstop Didiera Gailhagueta, ki vodi francosko drsalno zvezo. FOTO: Franck Fife/AFP

Francozi so na medaljo na svetovnih prvenstvih v umetnostnem drsanju pri parih čakali skoraj 70 let; leta 2000 sta bronasto le osvojilain. Kar deset let sta bila francoska prvaka, sedemkrat tudi dobitnika medalj na evropskih prvenstvih. Dveh srebrnih in petih bronastih.Zdaj so tedanji francoski tekmovalni uspehi v senci veliko težjih besed. Sarah Abitbol, ki je začela drsati pri šestih letih, je v Franciji ponovno v središču pozornosti. Kot piše BBC, je francosko tožilstvo sprožilo preiskavo zaradi njene trditve, da jo je, ko je bila mladoletna, njen nekdanji trener spolno zlorabljal. Njena obtožba ni edina.Nekdanja drsalka je objavila avtobiografijo Un si long silence (Tako dolga tišina), v kateri je navedla, da jo je trenerprvič posilil, ko je imela 15 let. Trener je »intimne« in »neprimerne« odnose z njo priznal in izjavil, da se »iskreno opravičuje«.Tožilstvo je napovedalo, da se bo v preiskavi osredotočilo na vprašanje, ali je bil spolno zlorabljen še kdo. Doslej so Beyerja in še dva trenerja – šein, vsi trije pripadajo uradni Francoski drsalni zvezi – spolnih zlorab in posilstev obtožile še tri drsalke. Tudi te obtožbe se nanašajo na čas, ko so bile mladoletne.Racle je obtožbe zavrnil, Lotz jih ni hotel komentirati. Sarah Abitbol je v avtobiografiji objavila, da je bila spolno zlorabljena med letoma 1990 in 1992.»Začel je z grozljivimi dejanji, ki so privedla do spolne zlorabe,« je glede Beyerja povedala za revijo L'Obs. »Bilo je prvič, da se me je dotaknil moški.« Danes 44-letna drsalka je trenerjevo opravičilo zavrnila, zahteva odgovornost za vse, ki so tovrstne zločine prikrivali tako v njenem klubu kot krovni francoski zvezi.Beyer je po uspehih z njo dosegel mesto trenerja francoskih nacionalnih drsalnih ekip. Preiskave proti njemu so potekale že v preteklosti. Leta 2001 je po preiskavi, ki jo je vodilo francosko ministrstvo za šport, izgubil položaj tehničnega svetovalca.Ministrstvo je ugotovilo ponavljajoča se »resna dejanja«, katerih tarče so bile mlade drsalke, a je kljub temu še lahko delal. Sodeloval je s hokejskim klubom Les Français Volants in tudi francosko drsalno zvezo.Beyerja je spolnih zlorab obtožila tudi drsalkain to obelodanila v reviji L'Equipe. Spolne zlorabe nad njo je menda zagrešil v 70. letih, ko je imela 13 in 14 let.Francoska ministrica za športje zaradi škandala in razmer v drsalni zvezi v ponedeljek zahtevala odstop, ki je bil domala ves čas predsednik zveze vse od leta 1998. Če ne bo odstopil, zvezi grozi s finančnimi sankcijami.