Francozi so obsodili smrtonosnega anesteziologa

Frédéric Péchier, ugleden francoski anesteziolog, je bil včeraj po trimesečnem sodnem postopku obsojen na dosmrtni zapor. Prepoznan je bil za krivega smrti 12 pacientov in 30 zastrupitev. Obsojen 53-letnik je že napovedal, da se bo na sodbo pritožil.

Žrtve anesteziologa so bile stare od štiri do 89 let. Péchier jih je menda zastrupil, da bi jih lahko nato herojsko oživil in se s tem bahal pred svojimi sodelavci ter da bi dokazoval svojo moč. Z zastrupitvijo je menda tudi želel diskreditirati svoje sodelavce zdravnike. Med svojimi žrtvami je načrtno izbiral paciente zdravnikov, s katerimi je bil v konfliktu, pravi Guardian.

Državni tožilci trdijo, da je anasteziolog moril, da bi nahranil svojo željo po moči. FOTO: Romeo Boetzle/AFP

Franceinfo.fr poroča, da se svojci žrtev že več kot deset let borijo za obsodbo anesteziologa. Florimond Baugey, sin ene izmed žrtev, o novi obsodbi pripomni: »Res smo veseli, da je v zaporu.« Med dolgotrajnim sodnim procesom je obsojenec večinoma izpadel hladno in apatično, petega decembra pa mu je menda stekla solza po licu, ko je omenil svoj poskus samomora iz leta 2021, pravi Le Figaro.

Obsojenec vztraja: »Vedno sem spoštoval Hipokratovo prisego.«

Péchier pripada višjemu srednjemu razredu mesta Besançon. Njegov oče je bil prav tako anesteziolog, žena pa kardiologinja. Kriminalno dejavnost je izvajal med letoma 2007 in 2018 na dveh zasebnih klinikah vzhodne Francije.