Francozi ponovno v kavarnah in restavracijah

Prevzemanje zaščitne opreme aprila v državnem logističnem centru v Rojah. FOTO: Leon Vidic/Delo

Zdravnik iz Wuhana, ki je delal z žvižgačem o novem koronavirusu Li Wenliangom, je minuli teden umrl zaradi virusa, so danes poročali kitajski mediji. To je prva žrtev bolezni covid-19 na Kitajskem po več tednih. Po uradnih podatkih je v državi z 1,4 milijarde prebivalci za covidom-19 umrlo 4634 ljudi, kar je bistveno manj kot v nekaterih državah s precej manj prebivalci. STABrazilsko moštvo Vasco da Gama je objavilo podatek , da je kar 16 igralcev moštva pozitivnih na covid-19. Klub iz Ria de Janeira je testiral 350 članov kluba, vključno z igralci in strokovnim štabom.Zavodu RS za blagovne rezerve so s ponedeljkom prenehale pristojnosti za centralno nabavo zaščitne opreme. Nabava bo potekala tako, kot je pred razglasitvijo epidemije covida-19. Zanjo bodo ponovno odgovorne posamezne bolnišnice, zdravstveni zavodi in druge zdravstvene institucije, so sporočili z blagovnih rezerv.Češka vlada je sporočila, da bodo lahko češki državljani od 15. junija potovali v 29 evropskih držav, v Češko pa bodo lahko brez omejitev vstopili državljani 19 evropskih držav, med katerimi je tudi Slovenija. Malta bo 1. julija odprla meje za turiste iz 16 evropskih držav, med katerimi ni Slovenije.Po tednih omejitvenih ukrepov lahko Francozi danes znova obiščejo svojo najljubšo kavarno ali restavracijo. Potem ko so se ta konec tedna znova odprli parki in vrtovi, bodo danes v okviru druge faze rahljanja ukrepov za zajezitev novega koronavirusa goste sprejeli gostinski lokali, v katerih strežejo hrano in pijačo. V Franciji so še naprej prepovedana javna zbiranja več kot desetih ljudi, in sicer do 21. junija. Zaščitne maske so še vedno obvezne na sredstvih javnega prevoza, postajah in letališčih.V restavracijah lahko sedi skupaj za mizo do deset ljudi, med mizami mora biti razdalja najmanj meter. Danes se znova odprejo plaže, spet so dovoljene poroke. Po vsej državi se postopoma odpirajo osnovne šole, na zelenih območjih pa tudi srednje. STAVečje število policijskih enot bo danes na meji s Hrvaško začelo izvajati poostren nadzor nezakonitih prehodov . Poostren nadzor zaradi povečanega števila migrantov po koncu epidemije na tako imenovani balkanski poti bo trajal do petka.