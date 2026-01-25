Francozi pridržali kapitana tankerja iz t. i. ruske flote v senci

Francosko tožilstvo je danes sporočilo, da so pridržali indijskega kapitana naftnega tankerja, za katerega sumijo, da pripada t.i. ruski floti v senci in naj bi plul pod lažno zastavo. Plovilo, ki ga je francoska mornarica zasegla v četrtek v Sredozemlju, so preusmerili v pristanišče blizu južnofrancoskega mesta Marseille, kjer je sedaj zasidrano.

Tri dni po operaciji pripadnikov francoske mornarice, ki so se v četrtek vkrcali na tanker, so pravosodne oblasti v Marseillu začele preiskavo, v okviru katere bodo preverile navigacijske dokumente in »veljavnost zastave«, pod katero je plul tanker.

FOTO: Manon Cruz/Reuters

Ostali člani posadke še na krovu

Kapitana tankerja iz Indije so pridržali, medtem ko so ostali člani posadke, vsi prav tako Indijci, ostali na krovu plovila, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočilo tožilstvo. Grinch, drugi tanker iz domnevno ruske flote v senci, ki ga je zasegla francoska mornarica, so v soboto pospremili v zaliv Fos blizu Marseilla.

Kot je pred dnevi sporočil francoski predsednik Emmanuel Macron, so tanker prestregli v četrtek zjutraj v mednarodnih vodah med Španijo in Severno Afriko, »s pomočjo več naših zaveznikov«, med drugim Velike Britanije.

Grinch naj bi bil del flote večinoma starih tankerjev, ki se uporabljajo za prevoz ruske nafte in jih Moskva uporablja za izogib mednarodnim sankcijam, uvedenim zaradi njene agresije proti Ukrajini.

Francija je konec septembra lani pridržala ladjo Boracay, povezano z Rusijo, ki se je izdajala, da pluje pod zastavo Benina. Ruski predsednik Vladimir Putin je zaseg plovila obsodil kot piratstvo. Kitajskemu kapitanu Boracayja bodo sodili februarja v Franciji.