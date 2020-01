Francozi znova na ulicah, vlada noče odstopiti od reform

O protestih proti pokojninski reformi danes poročajo tudi iz Marseilla na jugu države, kjer se je zbralo več sto ljudi. FOTO: Francois Guillot/Afp

Več tisoč Francozov je danes v Parizu znova protestiralo proti pokojninski reformi, ki jo zagovarja francoski predsednik. Protesti potekajo že od decembra, vlada pa od reform ne namerava odstopiti. Nekateri protestniki so bili oblečeni v rumene jopiče, ki so v preteklem letu postali simbol protesta proti Macronovim reformam.Prenova pokojninskega sistema je osrednji del Macronovega obsežnega načrta reforme francoskega gospodarstva in institucij, predvideva pa odpravo 42 ločenih shem na račun uvedbe enotnega sistema, ki bo po zagotovilih vlade bolj pošten in vzdržen.A sindikati s predlogi niso zadovoljni, zlasti se spotikajo ob določilo, da bi bili delavci po novem do polne pokojnine upravičeni šele pri 64 letih, čeprav bi se sicer lahko upokojili že pri 62 letih.Protestni shod se je danes v Parizu začel pri železniški postaji Gare de Lyon. Protestniki so v rokah držali ogromen napis, na katerem so pozivali Macrona, naj »upokoji« reformo.O protestih proti pokojninski reformi danes poročajo tudi iz Marseilla na jugu države, kjer se je zbralo več sto ljudi. V Toulousu na jugozahodu Francije pa je več deset pripadnikov gibanja rumenih jopičev blokiralo nekaj peronov na železniški postaji v podporo železničarskim sindikatom, ki zahtevajo umik reforme. Nato so se pridružili več sto protestnikom, ki so demonstrirali na ulicah v središču mesta.Glede na najnovejšo raziskavo, ki so jo objavili v petek, 61 odstotkov vprašanih podpira stavko, a je podpora za pet odstotnih točk nižja kot v sredini decembra. Nov množičen protest je medtem pričakovati 9. januarja, ko naj bi se stavki za en dan pridružili tudi učitelji, bolniško osebje in drugi zaposleni v javnem sektorju.