FOTO:Število okužb je naraslo, potrdili 42 novih primerov

Furs bo turističnim ponudnikom danes nakazal 21 milijonov evrov.

V domu starejših v Črnečah okužbo potrdili tudi pri eni zaposleni osebi.

Ob 1338 testiranjih v Sloveniji potrdili 42 novih primerov s koronavirusom. KLJUČNI POUDARKI:

V Koroškem domu starostnikov v Črnečah imajo trenutno tri okužbe s koronavirusom (dve stanovalki in ena zaposlena oseba). FOTO: Jure Eržen/Delo

Plaže na Kubi samevajo. FOTO: Yamil Lage/Afp

FOTO: Philippe Lopez/Afp

Švica, Jamajka in Češka so najnovejše države, ki se se znašle na rdečem seznamu v Veliki Britaniji.Osebam, ki bodo v Veliko Britanijo vstopile v soboto po 4. uri zjutraj po lokalnem času, bo odrejena štirinajstdnevna karantena, piše BBC. Tisti, ki prihajajo na Škotske iz Švice, pa se že morajo samoizolirati.V četrtek so v Sloveniji potrdili 42 novih okužb, opravili pa so 1338 testov na novi koronavirus, je sporočila vlada po twitterju. Za boleznijo covid-19 ni umrla nobena oseba. Hospitaliziranih je 22 bolnikov, ena oseba je na intenzivni negi, štirje pa so bili iz bolnišnice odpuščeni. Po podatkih sledilnika covid-19 je v Sloveniji 428 primerov aktivnih okužb. Od izbruha bolezni je umrlo 133 oseb.Dravograd, 28. avgusta - Potem ko so v Koroškem domu starostnikov v Črnečah ta teden potrdili okužbo z novim koronavirusom pri dveh stanovalkah doma, so testi v nadaljevanju potrdili tudi okužbo pri eni zaposleni osebi, ki je že bila v sedemdnevni izolaciji, je za STA povedal direktor domaV domu v Črnečah so prvo okužbo potrdili pri stanovalki, ki so jo v dom sprejeli pred natanko tednom dni. Ob sprejemu ni kazala znakov okužbe z novim koronavirusom, prav tako stikov z okuženimi niso navajali njeni svojci. A se je kasneje izkazalo, da je novo stanovalko Koroškega doma starostnikov v Črnečah okužila njena sestra.V nadaljevanju so po izvedenem obsežnem testiranju v domu okužbo potrdili še pri eni stanovalki doma z istega oddelka, prav tako so takoj po prvi potrditvi deset zaposlenih poslali v sedemdnevno izolacijo. Pri eni od teh zaposlenih se je nato izkazalo, da je prav tako okužena, je povedal Mlačnik.Zaradi odsotnosti dela zaposlenih se trenutno v domu spopadajo s kadrovsko stisko in dodatnimi obremenitvami za ostale zaposlene. Zaščitne opreme imajo v domu dovolj.Kubanska vlada se je odločila, da v Havani od 1. do 15. septembra razglasi policijsko uro, s čimer želi zajeziti širjenje novega koornavirusa. Po potrebi bodo policijsko uro, ki bo veljala od 19. ure zvečer do 5. ure zjutraj, še podaljšali, je v četrtek na državni televiziji sporočil guverner HavaneKubi je doslej uspevalo ohranjati nadzor nad epidemijo, saj so od marca tam potrdili le 3806 okužb z novim koronavirusom in 92 smrti zaradi covida-19. A v zadnjem mesecu je prišlo do večjega izbruha okužb v Havani, zaradi česar so med drugim tam preložili začetek pouka. Že vse od marca so sicer kubanske meje zaprte, dovoljeni so le nekateri humanitarni leti. Turistom je vstop prepovedan, kar je prizadelo že tako šibko kubansko gospodarstvo.Evropske države ena za drugo napovedujejo strožje ukrepe, da bi zajezile širjenje bolezni covid-19, saj se število novih primerov povečuje.Francoski premierje napovedal, da bodo zaščitne maske obvezne po celotnem Parizu, v Franciji so v četrtek poročali o največjem dnevnem porastu okužb s koronavirusom od marca. V državi sicer opravijo več testiranj kot takrat, a strokovnjaki menijo, da samo to ne pojasnjuje strmega porasta okužb v zadnjih tednih. Od skupaj 94 francoskih departmajev jih je v rdečem območju zdaj že 21.Nemška kanclerkain voditelji 16 nemških zveznih dežel so uskladili o strožjih ukrepih za zajezitev novega koronavirusa v državi. Od oktobra bo ob povratku v državo z območja na rdečem seznamu obvezna vsaj petdnevna karantena. Skoraj vsi voditelji deželnih vlad so se tudi strinjali o uvedbi 50 evrov globe za nenošenje maske.V španskih šolah pa bodo morali zaščitne maske ves čas nositi vsi otroci, starejši od šestih let, je odločila vlada v Madridu, da bi se tako lahko septembra pouk začel nemoteno. Prav tako bo obvezna nošnja mask na šolskih hodnikih za srednješolce v Veliki Britaniji, piše BBC.Finančna uprava RS (Furs) bo danes ponudnikom turističnih nastanitev nakazala skupno 21,4 milijona evrov. Za toliko je bilo namreč unovčenih turističnih bonov od 1. do 15. avgusta. Gre za četrto nakazilo ponudnikom turističnih storitev; naslednje nakazilo bo sredi meseca septembra, so sporočili s Fursa.Na finančni upravi so ob tem spomnili na zakonska določila, da mora Furs za bone, unovčene od 1. do 15. dne v mesecu, izplačilo vrednosti unovčenih sredstev opraviti do zadnjega dne v mesecu, za bone, unovčene od 16. do zadnjega dne v mesecu, pa do 15. dne v naslednjem mesecu. Izplačilo sredstev nikakor ne sme trajati več kot 30 dni.Od 19. junija do 23. avgusta je pri ponudnikih turističnih namestitev bon delno ali v celoti unovčilo 511.554 upravičencev, kar je 25 odstotkov vseh upravičencev, je v torek objavil Furs. Unovčenih je bilo za 69,8 milijona evrov bonov, kar je 19,6 odstotka celotne vrednosti.Povprečna vrednost unovčenega bona znaša 136,43 evra, povprečna starost upravičencev, ki so bone izkoristili, pa 38,4 leta. V več delih je bone uporabilo 79.340 upravičencev, 55.754 upravičencev v povprečni starosti 64,3 leta pa je bon preneslo na družinske člane. STAZavod RS za zaposlovanje bo danes izplačal novo tranšo povračil nadomestil plač z naslova čakanja na delo, in sicer v višini 10,3 milijona evrov. S tem bo skupen znesek izplačil za ta ukrep dosegel 268,7 milijona evrov. Tudi tokrat bodo izplačana povračila za mesece marec, april, maj in junij.Tokratna tranša bo razmeroma obsežna - predzadnja je bila 31. julija vredna manj kot 60.000 evrov, zadnja pa 10. avgusta 15,5 milijona evrov -, skupno izplačilo povračil za nadomestilo za čakanje na delo pa bo z njo doseglo 268,7 milijona evrov.Vlada je sicer v četrtek odločila podaljšati shemo čakanja na delo še na september , to pa je zadnje možno podaljšanje po četrtem protikoronskem zakonu.