G7 sprošča naftne rezerve za umiritev cen

Države skupine G7 bodo iz svojih strateških rezerv sprostile 100 milijonov sodov dizelskega goriva in surove nafte. Sproščanje se bo začelo »nemudoma« in bo trajalo štiri mesece. Obenem so se dogovorile, da ne bodo uvedle medsebojne prepovedi izvoza dizla, izhaja iz skupnega sporočila, ki ga je objavila Evropska komisija.

»Ob soočanju z nihanjem cen na naftnih trgih brez primere - kjer strmo naraščajoče cene ogrožajo gospodarsko stabilnost in blaginjo naših državljanov - smo se dogovorili o odločnih in usklajenih ukrepih za stabilizacijo takojšnje oskrbe z energijo, zaščito gospodinjstev in podjetij pred cenovnimi pretresi ter okrepitev dolgoročne odpornosti svetovnih energetskih sistemov,« so članice zapisale v skupnem sporočilu za javnost po izrednemu pogovoru voditeljev držav skupine G7 glede usklajenih ukrepov za znižanje svetovnih cen goriv, ki ga je sklical francoski predsednik Emmanuel Macron.

Pogovor voditeljev držav skupine G7 je sklical francoski predsednik Emmanuel Macron. FOTO: Ludovic Marin Via Reuters

Ob tem so napovedale usklajeno sprostitev 100 milijonov sodov prek Mednarodne agencije za energijo (IEA), ki se bo začela »nemudoma in bo trajala štiri mesece«. Ta bo vključevala znatno sprostitev dizelskega goriva v prvih 20 dneh s strani članic in partneric skupine G7.

V prihodnjih dneh se bodo sestali v okviru IEA, da bodo razpravljali o morebitnih dodatnih sprostitvah dizelskega goriva, so napovedali. Članice skupine bodo prav tako uskladile načrte vzdrževanja v rafinerijah držav G7, da bi preprečile sočasne zaustavitve zmogljivosti in, kjer bo to mogoče, začasno povečale stopnje izkoriščenosti.

Prav tako so pozvale države, ki imajo znatne zmogljivosti za rafiniranje nafte, da povečajo svetovno proizvodnjo rafiniranih proizvodov, zlasti dizelskega goriva. Države skupine G7 so se obenem dogovorile, da med seboj ne bodo uvedle prepovedi izvoza dizelskega goriva, ter pozvale druge velesile, naj se vzdržijo takšnih omejitev.

»Ponovno potrjujemo svojo zavezo, da se bomo vzdržali izvoznih omejitev za energijo in energetske proizvode med državami G7, ter pozivamo vse proizvajalce, naj se vzdržijo uvajanja prepovedi, ki bi lahko zaostrile napetosti na trgu,« so zapisali v skupni izjavi.

Odločitev članic, da ne bodo uvedle omejitev izvoza dizla, je na družbenem omrežju X že pozdravila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. »Pozdravljamo odločitev držav G7, da zaveznikom ne bodo uvedle nobenih izvoznih prepovedi, ter nadaljnjo solidarnost med partnerji,« je zapisala in obenem podprla usklajeno sproščanje strateških rezerv.