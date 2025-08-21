Gaza, predfilm prihodnosti

Mesto Gaza, že tako porušeno in opustošeno, gori. Izraelska vojska z letali in brezpilotniki serijsko bombardira civilne cilje po največjem urbanem središču v palestinski enklavi, ki ga okupacijski vojski še ni uspelo zasesti. Rakete in granate padajo na začasna šotorska naselja. V četrt Sabra, katere ime boleče spominja na masaker v Bejrutu leta 1982, so že prodrli izraelski tanki. Po napovedih izraelskega obrambnega ministrstva jim bodo v naslednjih dneh sledile tudi kopenske sile.

Velika izraelska kopenska ofenziva, katere cilj je okupacija celotnega severa palestinske enklave in izgon celotnega prebivalstva, se je že začela. Sestradani, ranjeni, bolni, izčrpani in globoko travmatizirani ljudje bežijo. Že petič, desetič v zadnjih dveh letih. Tisti, ki lahko, seveda. V mestu absolutne groze ostajajo obnemogli. Med njimi so številni otroci, ki že tretje leto ne bodo sedeli v šolskih klopeh. V izraelskem genocidu je bilo ubitih že skoraj 19.000 otrok. 44.000 jih je osirotelo.

Izraelska kopenska ofenziva se je začela v trenutku, ko je Hamas pristal na pogoje egiptovsko-katarsko-ameriškega predloga o prekinitvi ognja in po množičnem umoru palestinskih novinarjev, pričevalcev genocida. Izraelske genocidne oblasti so se na pozitiven signal iz Gaze odzvale z mobilizacijo dodatnih 60.000 vojakov – njihova naloga bo, da do 7. oktobra, druge obletnice Hamasovega napada na Izrael, torej, v celoti okupirajo mesto Gaza (in ves sever enklave).

Ne glede na ceno: predsednik izraelske vlade Benjamin Netanjahu se je namreč skupaj s svojimi še bolj skrajnimi ministri že davno odločil, da je usoda preostalih izraelskih talcev le postranska škoda njegovega političnega preživetja. To je kljub vse bolj množičnim protestom v Izraelu in en genocid prepozno prebujajočemu se delu civilne družbe dejansko mogoče le v stanju večne vojne. V Gazi, na okupiranem in že skoraj de facto aneksiranem Zahodnem bregu, v Libanonu, Iranu, Jemnu …

V Gazi, največjem množičnem morišču in hiralnici na svetu, se je začelo novo, še bolj brutalno poglavje genocida, ki poteka v neposrednem prenosu in brez kakršnega koli resnega odziva proslulih, impotentnih mednarodnih institucij.

Že dolgo je prepozno. Prepozno je za vedno.

Gaza je predfilm prihodnosti.