  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Diplomatska vojna med Evropo in ZDA, Tanja Fajon ostro nad ZDA

    ZDA s prepovedjo vstopa Mahmudu Abasu sprožile diplomatski spor z EU, medtem ko se v Gazi nadaljujejo smrtonosni spopadi in število žrtev narašča.
    Glede ameriške prepovedi vizumov se je oblikovalo širše soglasje o nujnosti spoštovanja mednarodnih obvez. Več evropskih diplomatskih virov je izrazilo »globoko zaskrbljenost«. FOTO: Eva Manez/Reuters
    Galerija
    Glede ameriške prepovedi vizumov se je oblikovalo širše soglasje o nujnosti spoštovanja mednarodnih obvez. Več evropskih diplomatskih virov je izrazilo »globoko zaskrbljenost«. FOTO: Eva Manez/Reuters
    Ž. U.
    30. 8. 2025 | 10:20
    30. 8. 2025 | 10:54
    6:06
    A+A-

    Odločitev Združenih držav Amerike, da palestinskemu predsedniku Mahmudu Abasu in več deset drugim uradnikom prepovejo vstop v državo pred zasedanjem Generalne skupščine ZN, je sprožila val kritik v mednarodni skupnosti.

    image_alt
    ZDA kaznujejo Palestince zaradi »spodkopavanja miru«

    Najglasnejši so bili v Evropski uniji, kjer več ključnih držav vidi potezo kot spodkopavanje multilateralnega reda in dialoga, medtem ko se na terenu v Gazi nadaljujejo siloviti spopadi.

    Evropa poziva ZDA k spoštovanju dogovorov

    Ameriška odločitev je sprožila val kritik v mednarodni skupnosti, najglasnejši pa so bili v Evropski uniji, kjer več ključnih držav vidi potezo kot spodkopavanje multilateralnega reda in dialoga.

    Zunanja ministrica Tanja Fajon je ob prihodu na neformalno zasedanje zunanjih ministrov EU na Danskem ostro obsodila odločitev Združenih držav Amerike, da palestinski delegaciji s predsednikom Mahmudom Abasom na čelu zavrnejo vizume za udeležbo na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov. Potezo je označila za kršitev mednarodnih obveznosti ZDA kot države gostiteljice in napovedala, da pričakuje enoten in oster odziv Evropske unije.

    Ministrica je kolege prav tako pozvala, naj sledijo zgledu Slovenije in sprejmejo nacionalne ukrepe proti Izraelu zaradi kršenja človekovih pravic v Gazi. Med slovenskimi ukrepi je izpostavila prepoved trgovine z orožjem in blagom iz nezakonitih naselbin. Kljub pozivom pa na neformalnem srečanju ministrov ni pričakovati sprejemanja zavezujočih odločitev.

    STA

    Poteza Washingtona obuja spomine na leto 1988, ko so ZDA zavrnile vstop Jaserju Arafatu. FOTO: Andrew Harnik/AFP
    Poteza Washingtona obuja spomine na leto 1988, ko so ZDA zavrnile vstop Jaserju Arafatu. FOTO: Andrew Harnik/AFP

    Medtem ko, kot poroča Al Džazira, Evropska unija ostaja notranje razdeljena glede vprašanja morebitnih sankcij proti Izraelu, se je glede ameriške prepovedi vizumov oblikovalo širše soglasje o nujnosti spoštovanja mednarodnih obvez.

    Več evropskih diplomatskih virov je po poročanju agencije Reuters izrazilo »globoko zaskrbljenost« in poudarilo, da je udeležba vseh strani ključna za kakršenkoli napredek v mirovnih prizadevanjih.

    Francija, ki skupaj s Savdsko Arabijo na zasedanju Generalne skupščine pripravlja srečanje na visoki ravni o rešitvi dveh držav, je neuradno sporočila, da je poteza Washingtona »kontraproduktivna« in v nasprotju s prizadevanji za umiritev razmer.

    Francija pripravlja srečanje na visoki ravni o rešitvi dveh držav. FOTO: Ludovic Marin/AFP
    Francija pripravlja srečanje na visoki ravni o rešitvi dveh držav. FOTO: Ludovic Marin/AFP

    Tudi nemško zunanje ministrstvo je po poročanju časnika Süddeutsche Zeitung pozvalo ZDA, naj izpolnijo svoje obveznosti kot država gostiteljica Združenih narodov in omogočijo dialog, ne pa da ga ovirajo.

    image_alt
    Nemško nacistično zlo je judovsko orožje: zakaj Nemčija ostaja proizraelska

    Pritisk na Washington se tako krepi predvsem prek posamičnih članic, ki se zavedajo, da bi Abasova odsotnost v New Yorku lahko dala dodaten zagon radikalnejšim strujam in dokončno pokopala upe na oživitev mirovnega procesa.

    Čeprav visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas ostaja pesimistična glede enotnega ukrepanja Unije, so pozivi k spoštovanju diplomatskih norm in omogočanju udeležbe palestinske delegacije vse glasnejši, saj v Bruslju in drugih evropskih prestolnicah menijo, da je dialog edina pot iz trenutne krize.

    Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas ostaja pesimistična glede enotnega ukrepanja Unije. FOTO: Liselotte Sabroe/Reuters
    Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas ostaja pesimistična glede enotnega ukrepanja Unije. FOTO: Liselotte Sabroe/Reuters

    Poteza Washingtona z mednarodnim odmevom

    Kot smo poročali že včeraj, je ameriški State Department potrdil preklic vizumov palestinskemu predsedniku Mahmudu Abasu in približno 80 drugim uradnikom.

    Utemeljitev ameriškega državnega sekretarja Marca Rubia je bila, da palestinske oblasti spodkopavajo mirovna prizadevanja, si prizadevajo za »enostransko priznanje domnevne palestinske države« in želijo sprožiti preiskave domnevnih izraelskih zločinov na mednarodnih sodiščih.

    Izrael je potezo pozdravil, medtem ko so iz Abasovega urada sporočili, da so nad odločitvijo presenečeni in da ta po njihovem mnenju predstavlja kršitev sporazuma o sedežu ZN iz leta 1947.

    Ameriški State Department je potrdil preklic vizumov palestinskim uradnikom. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters
    Ameriški State Department je potrdil preklic vizumov palestinskim uradnikom. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

    Na odločitev so se odzvali tudi Združeni narodi; tiskovni predstavnik generalnega sekretarja Stephane Dujarric je po navedbah medijev izrazil upanje, da bo zadeva rešena, saj je pomembno, da so lahko na zasedanju zastopane vse države članice in stalne opazovalke.

    image_alt
    Trump obglavil najzvestejše zaveznike, Indija zato išče nove

    Poteza Washingtona obuja spomine na leto 1988, ko so ZDA prav tako zavrnile vstop tedanjemu voditelju PLO Jaserju Arafatu, zaradi česar je bilo zasedanje Generalne skupščine izjemoma prestavljeno v Ženevo.

    Siloviti spopadi v soseski Zeitoun

    Sočasno z diplomatskimi zaostrovanji se na terenu nadaljujejo vojaški spopadi. Iz mesta Gaza poročajo o močnem obstreljevanju in spopadih, zlasti v soseski Zeitoun. Po navedbah Al Džazire je v bojih z borci Hamasa umrl en izraelski vojak, enajst pa je bilo huje ranjenih, izraelska vojska pa naj bi iskala še štiri pogrešane vojake. Spopadom je sledilo močno izraelsko bombardiranje območja.

    Abasova odsotnost v New Yorku bi lahko dala dodaten zagon radikalnejšim strujam. FOTO: Mahmoud Issa/Reuters
    Abasova odsotnost v New Yorku bi lahko dala dodaten zagon radikalnejšim strujam. FOTO: Mahmoud Issa/Reuters

    Tiskovni predstavnik Hamasa Abu Obeida je sporočil, da izraelska ofenziva »povečuje možnosti za zajetje novih vojakov« in opozoril, da bodo izraelski talci, ki jih zadržuje Hamas, v enakih pogojih nevarnosti kot njihovi borci. Obenem je dejal, da bodo za vsakega talca, ki bo ubit v izraelskih napadih, objavili dokaze o njegovi smrti.

    image_alt
    Gaza je največje pokopališče na svetu

    Po podatkih ministrstva za zdravje v Gazi, ki jih povzema izraelski časnik Haaretz, je bilo samo v petek ubitih 48 Palestincev, s čimer je skupno število smrtnih žrtev od začetka vojne preseglo 63.000. Izraelska vojska je ob tem sporočila, da je mesto Gaza razglasila za bojno območje in ukinila predhodno napovedane dnevne »humanitarne premore«, kar za civiliste pomeni še večje tveganje.

    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Peter Vilfan: Kar gledamo na evropskem prvenstvu, je čista katastrofa

    Po tekmi so se vrstile kritike proti strokovnemu štabu slovenske reprezentance, ki je eurobasket odprla s porazom proti Poljski.
    Matic Rupnik 29. 8. 2025 | 07:24
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vreme

    Voda spodjedla del proge, železniški promet je ustavljen

    Zaradi močnega deževja in deroče vode je neprevozna državna cesta med Bivjem in Rižano. V Kopru že več kot 70 intervencij, občane pozivajo, naj ostanejo doma.
    29. 8. 2025 | 07:45
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Matematika

    Najstnica, ki je pretresla matematiko

    Pri 18 letih bo Hannah Cairo preskočila maturo in diplomo ter se lotila doktorata iz matematike.
    Matej Huš 28. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zastoji

    Tovornjaki po enem pasu, osebni promet po državni cesti

    Promet prek Rebernic proti Italiji le za tovorna vozila. V ponedeljek in torek, ki naj bi bila najbolj obremenjena, bodo tovornjake izločali iz prometa.
    29. 8. 2025 | 11:03
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko zdravje ne more čakati

    Vsak dan šteje, ko gre za vaše zdravje. Poskrbite zase in za svoje najbližje z zavarovanjem, ki vam zagotavlja odzivnost in kakovost.
    Promo Delo 27. 8. 2025 | 08:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zakaj kapital pospešeno išče zelene uspešnice?

    Po letih negotovosti se evropski trg poslovnih nepremičnin znova prebuja.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

    Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 v Kranj premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo preizkušnjo za dvojice.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 10:44
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    SPIRIT Slovenija zbira interes podjetij za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini

    Do 5. 9. lahko podjetja javni agenciji SPIRIT Slovenija posredujete predloge za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v letu 2026 in prvi polovici leta 2027.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 15:03
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Dovoljenje za dva nova plinska bloka in baterije

    Tomislav Malgaj: Termoelektrarna Brestanica je čedalje pomembnejša rezerva, tako za jedrsko elektrarno kot za zmanjšanje proizvodnje obnovljivih virov.
    Borut Tavčar 30. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Prva plavajoča sončna elektrarna

    Družmirsko jezero na prepihu interesov

    Gradnjo PSE Družmirje, predvideno za oskrbo 35.000 gospodinjstev, spremljajo okoljska vprašanja, občinski pomisleki in zahteve po večji jasnosti.
    Polona Malovrh 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Uspešne izvozne strategije

    Prvi korak prodora v tujino je priprava strategije, ne obisk sejma

    Izdelek najpogosteje ni razlog za neuspeh na tujem trgu, ampak je to napačen pristop.
    Milka Bizovičar 29. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Zelena transformacija je priložnost za investicije z visoko dodano vrednostjo

    Bojan Ivanc, GZS, o cementni industriji, ki je med kapitalsko najbolj intenzivnimi panogami in je lani ustvarila 115 milijonov evrov dodane vrednosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    PalestinaIzraelZDAZdruženi narodiGazaVojna v GaziVarnostni svet ZNEUEvropa

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Zimski športi
    Hokej

    Nekdanja risa junaka zmage

    Za uvod v ligo prvakov so bili strelci tudi slovenski hokejisti: Miha Verlič in Jan Urbas za Bremerhaven ter Matic Török za Ilves Tampere.
    30. 8. 2025 | 12:04
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Absurd v naših šolah: dober si, a nimaš »prave« diplome

    Kljub pomanjkanju učiteljev sistem zavrača odlične kadre samo zato, ker nimajo diplome z »ustrezne« fakultete.
    30. 8. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Anglija

    V Londonu ne bo prepovedi družbenih omrežij

    Prestop Alejandra Garnacha k Chelseaju iz Manchester Uniteda je sprožil razprave o njegovi spletni dejavnosti.
    30. 8. 2025 | 10:52
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Gazi

    Diplomatska vojna med Evropo in ZDA, Tanja Fajon ostro nad ZDA

    ZDA s prepovedjo vstopa Mahmudu Abasu sprožile diplomatski spor z EU, medtem ko se v Gazi nadaljujejo smrtonosni spopadi in število žrtev narašča.
    30. 8. 2025 | 10:20
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Za jemanje zdravila se moramo odločiti sami – enako bi se morali, če bomo živeli

    Pravica do končanja življenja logično nadaljevanje pravice vsakega bolnika, da samostojno zavrne predpisano zdravljenje.
    30. 8. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Anglija

    V Londonu ne bo prepovedi družbenih omrežij

    Prestop Alejandra Garnacha k Chelseaju iz Manchester Uniteda je sprožil razprave o njegovi spletni dejavnosti.
    30. 8. 2025 | 10:52
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Gazi

    Diplomatska vojna med Evropo in ZDA, Tanja Fajon ostro nad ZDA

    ZDA s prepovedjo vstopa Mahmudu Abasu sprožile diplomatski spor z EU, medtem ko se v Gazi nadaljujejo smrtonosni spopadi in število žrtev narašča.
    30. 8. 2025 | 10:20
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Za jemanje zdravila se moramo odločiti sami – enako bi se morali, če bomo živeli

    Pravica do končanja življenja logično nadaljevanje pravice vsakega bolnika, da samostojno zavrne predpisano zdravljenje.
    30. 8. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

    Če imate občutek, da vas tišči za kolenom in pri tem čutite tudi bolečine, ki se poslabšajo po dolgotrajnem stanju ali hoji, potem imate morda Bakerjevo cisto.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

    Sladkosti sveta so številne, toda nobena se ne more kosati z nečim tako popolnim, kot so Loackerjeve napolitanke in čokoladne specialitete.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:07
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbeni vrhunci septembra: Maksim Vengerov in Verdijev Otello

    Opera Otello in koncert Maksima Vengerova v središču septembrskega glasbenega dogajanja.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako v nekaj dneh do ortopeda in drugih specialistov?

    Iskanje pravega specialista in pravočasnega termina je lahko zelo stresno. Z dobro strokovno podporo se pot do zdravljenja občutno skrajša.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Vredno branja

    Kakšna bo taktika Luke Dončića in ekipe?

    Spremljajte dogajanje na 42. evropskem prvenstvu v košarki, ki ga bodo gostile štiri države.
    26. 8. 2025 | 15:09
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Mladi in denar: Kako s prvimi prihranki do dolgoročne finančne stabilnosti

    Ob prehodu v odraslost marsikateri mladostnik dobi v roke pomembno popotnico – prihranke, ki so jih zanj leta ustvarjali starši.
    Promo Delo 28. 8. 2025 | 13:54
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo