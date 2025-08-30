Diplomatska vojna med Evropo in ZDA, Tanja Fajon ostro nad ZDA

Odločitev Združenih držav Amerike, da palestinskemu predsedniku Mahmudu Abasu in več deset drugim uradnikom prepovejo vstop v državo pred zasedanjem Generalne skupščine ZN, je sprožila val kritik v mednarodni skupnosti.

Najglasnejši so bili v Evropski uniji, kjer več ključnih držav vidi potezo kot spodkopavanje multilateralnega reda in dialoga, medtem ko se na terenu v Gazi nadaljujejo siloviti spopadi.

Evropa poziva ZDA k spoštovanju dogovorov

Zunanja ministrica Tanja Fajon je ob prihodu na neformalno zasedanje zunanjih ministrov EU na Danskem ostro obsodila odločitev Združenih držav Amerike, da palestinski delegaciji s predsednikom Mahmudom Abasom na čelu zavrnejo vizume za udeležbo na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov. Potezo je označila za kršitev mednarodnih obveznosti ZDA kot države gostiteljice in napovedala, da pričakuje enoten in oster odziv Evropske unije. Ministrica je kolege prav tako pozvala, naj sledijo zgledu Slovenije in sprejmejo nacionalne ukrepe proti Izraelu zaradi kršenja človekovih pravic v Gazi. Med slovenskimi ukrepi je izpostavila prepoved trgovine z orožjem in blagom iz nezakonitih naselbin. Kljub pozivom pa na neformalnem srečanju ministrov ni pričakovati sprejemanja zavezujočih odločitev. STA

Poteza Washingtona obuja spomine na leto 1988, ko so ZDA zavrnile vstop Jaserju Arafatu. FOTO: Andrew Harnik/AFP

Medtem ko, kot poroča Al Džazira, Evropska unija ostaja notranje razdeljena glede vprašanja morebitnih sankcij proti Izraelu, se je glede ameriške prepovedi vizumov oblikovalo širše soglasje o nujnosti spoštovanja mednarodnih obvez.

Več evropskih diplomatskih virov je po poročanju agencije Reuters izrazilo »globoko zaskrbljenost« in poudarilo, da je udeležba vseh strani ključna za kakršenkoli napredek v mirovnih prizadevanjih.

Francija, ki skupaj s Savdsko Arabijo na zasedanju Generalne skupščine pripravlja srečanje na visoki ravni o rešitvi dveh držav, je neuradno sporočila, da je poteza Washingtona »kontraproduktivna« in v nasprotju s prizadevanji za umiritev razmer.

Francija pripravlja srečanje na visoki ravni o rešitvi dveh držav. FOTO: Ludovic Marin/AFP

Tudi nemško zunanje ministrstvo je po poročanju časnika Süddeutsche Zeitung pozvalo ZDA, naj izpolnijo svoje obveznosti kot država gostiteljica Združenih narodov in omogočijo dialog, ne pa da ga ovirajo.

Pritisk na Washington se tako krepi predvsem prek posamičnih članic, ki se zavedajo, da bi Abasova odsotnost v New Yorku lahko dala dodaten zagon radikalnejšim strujam in dokončno pokopala upe na oživitev mirovnega procesa.

Čeprav visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas ostaja pesimistična glede enotnega ukrepanja Unije, so pozivi k spoštovanju diplomatskih norm in omogočanju udeležbe palestinske delegacije vse glasnejši, saj v Bruslju in drugih evropskih prestolnicah menijo, da je dialog edina pot iz trenutne krize.

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas ostaja pesimistična glede enotnega ukrepanja Unije. FOTO: Liselotte Sabroe/Reuters

Poteza Washingtona z mednarodnim odmevom

Kot smo poročali že včeraj, je ameriški State Department potrdil preklic vizumov palestinskemu predsedniku Mahmudu Abasu in približno 80 drugim uradnikom.

Utemeljitev ameriškega državnega sekretarja Marca Rubia je bila, da palestinske oblasti spodkopavajo mirovna prizadevanja, si prizadevajo za »enostransko priznanje domnevne palestinske države« in želijo sprožiti preiskave domnevnih izraelskih zločinov na mednarodnih sodiščih.

Izrael je potezo pozdravil, medtem ko so iz Abasovega urada sporočili, da so nad odločitvijo presenečeni in da ta po njihovem mnenju predstavlja kršitev sporazuma o sedežu ZN iz leta 1947.

Ameriški State Department je potrdil preklic vizumov palestinskim uradnikom. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

Na odločitev so se odzvali tudi Združeni narodi; tiskovni predstavnik generalnega sekretarja Stephane Dujarric je po navedbah medijev izrazil upanje, da bo zadeva rešena, saj je pomembno, da so lahko na zasedanju zastopane vse države članice in stalne opazovalke.

Poteza Washingtona obuja spomine na leto 1988, ko so ZDA prav tako zavrnile vstop tedanjemu voditelju PLO Jaserju Arafatu, zaradi česar je bilo zasedanje Generalne skupščine izjemoma prestavljeno v Ženevo.

Siloviti spopadi v soseski Zeitoun

Sočasno z diplomatskimi zaostrovanji se na terenu nadaljujejo vojaški spopadi. Iz mesta Gaza poročajo o močnem obstreljevanju in spopadih, zlasti v soseski Zeitoun. Po navedbah Al Džazire je v bojih z borci Hamasa umrl en izraelski vojak, enajst pa je bilo huje ranjenih, izraelska vojska pa naj bi iskala še štiri pogrešane vojake. Spopadom je sledilo močno izraelsko bombardiranje območja.

Abasova odsotnost v New Yorku bi lahko dala dodaten zagon radikalnejšim strujam. FOTO: Mahmoud Issa/Reuters

Tiskovni predstavnik Hamasa Abu Obeida je sporočil, da izraelska ofenziva »povečuje možnosti za zajetje novih vojakov« in opozoril, da bodo izraelski talci, ki jih zadržuje Hamas, v enakih pogojih nevarnosti kot njihovi borci. Obenem je dejal, da bodo za vsakega talca, ki bo ubit v izraelskih napadih, objavili dokaze o njegovi smrti.

Po podatkih ministrstva za zdravje v Gazi, ki jih povzema izraelski časnik Haaretz, je bilo samo v petek ubitih 48 Palestincev, s čimer je skupno število smrtnih žrtev od začetka vojne preseglo 63.000. Izraelska vojska je ob tem sporočila, da je mesto Gaza razglasila za bojno območje in ukinila predhodno napovedane dnevne »humanitarne premore«, kar za civiliste pomeni še večje tveganje.