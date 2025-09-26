Trump: Mislim, da imamo dogovor, ki bo talce vrnil domov in končal vojno

Mislim, da imamo dogovor, ki bo domov pripeljal talce in končal vojno v Gazi, je danes, kmalu po govoru izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja na 80. Generalni skupščini Združenih narodov, sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Podrobnosti ni podal, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Mislim, da imamo dogovor,« je pred Belo hišo izjavil Trump. »Mislim, da je to dogovor, ki bo talce vrnil domov, to bo dogovor, ki bo končal vojno,« je dodal, ne da bi navedel podrobnosti. Na kateri točki so trenutno pogajanja, tako ostaja neznano.

Netanjahu zanikal genocid in uporabo lakote za orožje

Izjavo je ameriški predsednik podal kmalu po odmevnem nastopu Netanjahuja v Združenih narodih. V njem je skrajno desni premier med drugim zanikal, da Izrael v Gazi izvaja genocid in da lakoto uporablja kot orožje.

Palestinsko islamistično gibanje Hamas je tudi pozval, naj položi orožje, obstoj palestinske države pa označil za »nacionalni samomor« za Izrael.

Trump je sicer po besedah njegovega posebnega odposlanca Stevea Witkoffa v torek ob robu zasedanja Generalne skupščine voditeljem arabskih in muslimanskih držav predstavil nov načrt za končanje vojne v Gazi. Šlo naj bi za mirovni načrt v 21. točkah, a njegova vsebina ni znana.

Države, ki so sodelovale na srečanju, naj bi potrdile pripravljenost na sodelovanje s Trumpom. Ameriški Politico je medtem ob sklicevanju na navedbe udeležencev poročal, da je Trump obljubil, da Netanjahuju ne bo dovolil priključitve zasedenega Zahodnega brega.