Generacija Z ne verjame, da se bo kadarkoli upokojila

Vse več pripadnikov generacije Z ne verjame več v upokojitev in pričakuje, da bodo morali delati vse življenje. Včasih je več ljudi verjelo v finančno neodvisnost in zgodnjo upokojitev, danes pa je mišljenje popolnoma drugačno, poroča Euronews. V to skupino spadajo generacija Z in milenijci v Združenem kraljestvu in Evropi, ki se jim ne zdi vredno vlagati v pokojninski sklad.

Britanska pokojninska shema za zaposlene People's Pension je v svoji študiji ugotovila, da kar 47 odstotkov pripadnikov generacije Z, starih med 18 in 27 let, sploh ne razmišlja o upokojitvi. Čeprav so pred njimi še desetletja življenja, je 2,2 milijona mladih ljudi v anketi odgovorilo, da ne nameravajo varčevati za upokojitev, saj verjamejo, da bodo morali delati tako rekoč do smrti.

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K temu veliko prispevajo spremenjene življenjske razmere. Življenjski stroški so se zelo povišali in pomembni mejniki, kot so poroka, nakup hiše, otroci in upokojitev, se zdijo nedosegljivi. Stagnacija plač in pogosta odpuščanje povečujejo občutek negotovosti, skupaj z geopolitično nestanovitnostjo, ki spodbuja inflacijo.

Mladi težko najdejo zaposlitev in tako ne morejo doseči svojih finančnih ciljev, zaradi tega niti ne razmišljajo o prihodnosti ali upokojitvi.

People Pension poroča tudi, da 73 odstotkov mladih pričakuje, da se bo pokojnina zmanjšala, 46 odstotkov pa jih celo meni, da sploh ne bo več obstajala, ko se bodo upokojli.

Vse večji razkorak

Težava je tudi v tem, kako finančne službe predstavljajo upokojitev mladim. Razkorak med mladimi in finančnimi storitvami se povečuje; zdi se jim, da podjetja skrbi predvsem, kako se bodo njihovi produkti prodali, namesto da skrbeli za izobraževanje ali ozaveščanje ljudi, odvrača jih tudi uporaba strokovnega jezika.

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Prav zaradi slednjega skoraj tretjina pripadnikov generacije Z ocenjuje, da so pokojnine nepomembne in dolgočasne. Podjetja ne znajo pravilno razložiti, zakaj so prihranki in pokojnina sploh pomembni za mlade ljudi. Če bi vnaprej vedeli, kakšna bo situacija, bi začeli varčevati že prej.

Prav zaradi takšnega odnosa mladih je britanska pokojninska shema zagnala kampanjo, s katero bi rada spodbudila razprave o upokojitvi in pokojnini, pri tem pa bi ji pomagali vplivneži, znane osebnosti in posebni dogodki.

Marsikdo si želi, da bi začel varčevati, še preden bi zares potreboval denar. People's Pension pa poudarja, da se je dobro zavedati, da pokojnina ni odvisna le od samega posameznika in da je z varčevanjem smiselno zgodaj, tudi če gre samo za majhne zneske.