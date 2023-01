General, premalo surov za operacijo

Surovikina, ki je bil nekoč tudi na čelu ruske vojske v Siriji, so za novega poveljnika »ukrajinske fronte« postavili 8. oktobra, na dan, ko so Ukrajinci napadli Krimski most. Postal je prvi poveljnik »posebne operacije«, katerega ime so v Moskvi javno razglasili, in prvi visoki častnik, ki so mu dovolili, da je dal nekaj odmevnih intervjujev. Že ob njegovem imenovanju so vojaški analitiki pisali, da je ljubitelj množičnih raketnih napadov na infrastrukturo. Te je Ukrajina v času njegovega poveljstva tudi doživela.

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Dosedanji vodja ukrajinskih operacij general Sergej Surovikin je zdržal na položaju le tri mesece. Zdaj bo eden od treh namestnikov novega poveljnika Valerija ​Gerasimova, po pojasnilih obrambnega ministrstva pa je »povišanje ravni voditeljstva« zahtevala razširitev obsega nalog ruske vojske v Ukrajini.

Surovikina, ki je bil nekoč tudi na čelu ruske vojske v Siriji, so za novega poveljnika »ukrajinske fronte« postavili 8. oktobra, na dan, ko so Ukrajinci napadli Krimski most. Postal je prvi poveljnik »posebne operacije«, katerega ime so v Moskvi javno razglasili, in prvi visoki častnik, ki so mu dovolili, da je dal nekaj odmevnih intervjujev. Že ob njegovem imenovanju so vojaški analitiki pisali, da je ljubitelj množičnih raketnih napadov na infrastrukturo. Te je Ukrajina v času njegovega poveljstva tudi doživela.

Surovikin (levo) je bil na začetku novembra prisiljen obrambnemu ministru Sergeju Šojguju predlagati umik ruskih vojakov iz Hersona. FOTO: Sputnik/Reuters

Grešni kozel

Ko so Surovikina postavili na čelo ruskih napadalcev, je ukrajinski politični analitik Volodimir Fesenko izjavil, da je ta sicer »končal sirsko pripravo«, a da je še vedno eden od generalov stare sovjetske šole, ki izgubljajo proti mladim ukrajinskim generalom iz generacije poveljnika ukrajinskih oboroženih sil Valerija Zalužnega. Njegove napovedi so se uresničile le kak mesec po Surovikinovem imenovanju. Sam general je bil na začetku novembra prisiljen obrambnemu ministru Sergeju Šojguju predlagati umik ruskih vojakov iz Hersona, ki so ga Rusi zavzeli že nekaj dni po začetku operacije. »Naša prednostna naloga je ohranitev življenj in zdravja ruskih vojakov,« je pojasnil Surovikin. Minister je njegov predlog sprejel.

»Povišanje ravni voditeljstva« zaradi širitve nalog ruske vojske v Ukrajini. Surovikin velja za ljubitelja množičnih raketnih napadov na infrastrukturo. Dosedanjemu poveljniku priljubljenost med ljudstvom ni pomagala.

Kakor je na začetku oktobra napovedal Fesenko, je Kremelj prvič javno nastavil glavnega odgovornega za »posebno vojaško operacijo«, da bi imel pri roki grešnega kozla, če se bo spet kaj zalomilo. »In Surovikin bo to tudi postal,« je zatrdil ukrajinski politolog. Druga polomija, ki jo je v zahodni sosedi ruska vojska doživela pod Surovikinovim vodstvom, je bil ukrajinski silvestrski topniški napad na šolo v mestu Makijivka, kjer so novo leto praznovali sveže mobilizirani ruski vojaki. Na samem ruskem obrambnem ministrstvu so morali uradno priznati, da je bilo ubitih 89 vojakov, njihovi kolegi v Kijevu pa so govorili celo o 400 mrtvih.

Vojak med priljubljenimi politiki

Zdaj bo Surovikin le še namestnik Gerasimova, ki ga, kakor je povedal za ameriško revijo Time, zelo ceni tudi njegov glavni nasprotnik in ukrajinski kolega Zalužni. Dosedanjemu poveljniku ni pomagala priljubljenost med ljudstvom. Ko so konec decembra, ko je še vodil napad na Ukrajino, delali javnomnenjsko raziskavo, s katero so izbirali ruskega »politika leta 2022«, se je prvič v zgodovini tega tekmovanja, ki poteka od leta 2006, zgodilo, da se je med najpriljubljenejše politične osebnosti uvrstil vojak. V anketi je seveda zmagal predsednik države Vladimir Putin, za katerega je glasovalo 55 odstotkov vprašanih, na drugem mestu se je znašel premier Mihail Mišustin, tretji pa je bil zunanji minister Sergej Lavrov. A tudi generalu Surovikinu je uspelo zbrati dva odstotka glasov podpore. Isti dan, ko so razglasili rezultate, so z obrambnega ministrstva sporočili, da so ga razrešili dolžnosti.

Sergeja Surovikina so za novega poveljnika »ukrajinske fronte« postavili na dan, ko so Ukrajinci napadli Krimski most. FOTO: Clodagh Kilcoyne/Reuters

Raziskavo je izvedel provladni Vseruski center za preučevanje javnega mnenja (VCIOM), njegov direktor Konstantin Abramov pa je v svojem komentarju ugotovil, da je na izbor politika leta zelo vplivala »posebna vojaška operacija« v Ukrajini. Politični analitik Aleksej Makarkin se z njim strinja, a po njegovem mnenju temu, da se je med politiki znašel tudi general Surovikin, ne bi smeli dajati prevelikega pomena: »Dva odstotka vprašanih je zelo majhna skupina državljanov, ki jo v glavnem nadvse zanima potek posebne operacije.«