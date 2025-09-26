Generalna skupščina OZN v senci nevarnih vojn in sporov

Včasih je v zraku čutiti nevihto, ki prihaja. Nebo nad New Yorkom, kjer se končuje visoki teden generalne skupščine OZN, je bilo minule dni čisto običajno, enkrat topleje, drugič bolj deževno, za palačo Svetovne organizacije ob Vzhodni reki pa se podaljšujejo sence mednarodnih konfliktov in pomanjkanja soglasja o rešitvah zanje.

Slovenska predsednica Nataša Pirc Musar se je odmevno zavzela za multilateralizem ter za mnenje mednarodnega sodišča v zvezi z uporabo veta, ko govorimo o vojnih zločinih, genocidu in ostalih zločinih proti človeštvu. »Zdi se mi izjemno pomembno, da v tem krču, v katerem se varnostni svet nahaja, vendarle koristimo možnosti in priložnosti, ki nam jim daje ustanovna listina.« Pakt o miru in stabilnosti si želi napredovati k globalnemu gibanju za mir, pri katerem bi sodelovali »vsi, ki lahko nekaj naredimo za to, da nam bo lepše«.

Slovenska predsednica Nataša Pirc Musar med nastopom v generalni skupščini OZN. Foto Jeenah Moon/Reuters

Letošnja splošna razprava generalne skupščine na visoki ravni je potekala z naslovom »Skupaj je bolje: 80 let in več za mir, razvoj in človekove pravice«. Slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon je izrazila upanje, da bodo do naslednjega zasedanja vojne končane, OZN močnejši, razprave pa usmerjene v prihodnost. Ameriški predsednik Donald Trump pa Združenim narodom ni pripisal le nesposobnosti za reševanje svetovnih kriznih žarišč, ampak ignoriranje njegovega posredovanja v sedmih konfliktih od Indije in Pakistana do Kosova in Srbije. Trump povezuje mir in gospodarski razvoj, državam, ki se pomikajo proti konfliktom, grozi s trgovinskimi sankcijami.

Še bolj razdvajajoč je bil govor izraelskega ministrskega predsednika Benjamina Netanjahuja, ki je svetovno javnost obsodil pozabe najhujšega napada na Jude po nacističnem holokavstu s sedmega oktobra 2023. Rešitev tudi sam vidi v abrahamskih sporazumih, s kakršnimi je Trump že v svojem prvem mandatu pomagati približati Izrael in več območnih držav, upa na njihovo veliko razširitev. Pokazal je zemljevid, ki kaže, koliko nasprotnic so že vojaško porazili in tudi palestinski Hamas pozval, naj takoj izpusti vse preostale talce in položi orožje.»Vojna se lahko konča prav zdaj. Gaza bi bila demilitarizirana. Izrael bi ohranil vrhovni nadzor, miroljubna civilna uprava bi bila ustanovljena s strani prebivalcev Gaze in vseh drugih, ki so zavezani miru z Izraelom.«

Demonstracije proti izraelskemu premierju Benjaminu Netanjahuju v New Yorku. Foto Carlos Barria/Reuters

Sporočilo talcem, da niso pozabili nanje, je po lastnih besedah prek močnih zvočnikov prenesel do Gaze, ter izjavil, da so Palestinci doslej zavrnili še vse predloge svoje države ob boku judovske. Za pomanjkanje hrane in drugega v Gazi obtožil Hamas. V New Yorku pa so potekale obsežne demonstracije z napisi kot »svoboda Palestini« in »konec lakote v Gazi«, velik del udeležencev petkove generalne skupščine je še pred nastopom izraelskega prvaka odkorakal ven. Vse več držav članic Svetovne organizacije reševanje bližnjevzhodnih konfliktov vidi v ustanovitvi neodvisne palestinske države, po možnosti v mejah pred vojno 1967.

Dogajanja na sedežu OZN v New Yorku so prinesla še druge incidente, ki bodo morda vplivali na prihodnost Svetovne organizacije. Bela hiša v nenadni ustavitvi tekočih stopnic med torkovim vzpenjanjem Trumpa in prve dame Melanie proti dvorani generalne skupščine sumi načrtno sabotažo, prav tako v pokvarjenem teleprompterju. Kako bo letošnje dogajanje v New Yorku vplivalo na vse nevarnejši svet? V času, ko Rusija vse pogosteje krši suverenost zračnega prostora držav članic vojaške zveze Nato, je njen veleposlanik v Franciji zagrozil z vojno, če bodo katerega od brezpilotnih letal sestrelili.

Ameriški predsednik Donald Trump in prva dama Melania sta v stavbi OZN doživela neprijetno presenečenje. Foto Alexi J. Rosenfeld Getty Images Via Afp

Medtem je tudi Trump močno spremenil stališče do Rusije, zdaj tudi sam ne izključuje vrnitve vsega zasedenega ozemlja napadeni Ukrajini in še več. »Upam, da je to posledica njegovih pogovorov z evropskimi državniki, da je vendarle začutil, kako Evropa gleda na ta problem,« je slovenskim dopisnikom v ZDA ocenila slovenska predsednica Nataša Pirc Musar. Pohvalila je tudi slovensko ekipo v varnostnem svetu OZN, ki se ji pod veleposlanikom Samuelom Žbogarjem nestalni mandat izteče konec leta.