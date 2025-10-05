Genocid je v neposrednem prenosu postal napovednik prihodnosti

V nadaljevanju preberite:

Ko so se pripadniki Hamasa 7. oktobra leta 2023 zjutraj po dolgih pripravah, ki so potekale v popolni diskretnosti, s skoraj nerazumljivo lahkoto prebili v južni Izrael, kjer so nekaj ur brez prave obrambe množično pobijali in ugrabljali, je bilo takoj jasno, kaj bo sledilo – izraelsko kolektivno maščevanje Palestincem.

Ne le na območju Gaze, kjer se je že dan pozneje začel genocid, ki mu ni in ni videti konca, ampak tudi na okupiranem Zahodnem bregu. Predsednik izraelske skrajno desne vlade Benjamin Netanjahu, ki se je po zaporednih parlamentarnih volitvah in dolgotrajnih množičnih protestih dobesedno za vsako ceno oklepal oblasti, je s Hamasovim napadom dobil točno to, kar je iskal.

V dveh letih izraelskega genocida je bilo na območju Gaze ubitih najmanj 66.000 ljudi. Med njimi je tretjina otrok. To je število neposrednih žrtev izraelskih napadov. Posrednih žrtev – ljudi, ki so umrli zaradi sesutega zdravstvenega sistema, popolne blokade humanitarne pomoči in posledično kolektivnega stradanja, izčrpanosti … – je še nekajkrat toliko. Iz registra prebivalstva Gaze je bilo izpisanih že več sto celotnih palestinskih družin. To pomeni, da ni preživel namreč niti en sam njihov član. To je definicija genocida – rodomora.

Izraelska okupacijska vojska je v tem času v celoti ali delno porušila okoli 85 odstotkov vseh poslopij v palestinski enklavi, ki se je spremenila v kup krvavih ruševin. S kopensko ofenzivo v mestu Gaza na severu enklave, kjer izraelski genocidni režim sistematično ruši četrt za četrtjo in z neopisljivo brutalnostjo množično pobija in preganja preostalo prebivalstvo, ta odstotek se iz ure v uro povečuje. Še pred mestom Gaza so bila z obličja Zemlje izbrisana celotna mesta – denimo Rafa, Bejt Hanun in Han Junis.