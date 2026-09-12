Genocid je zločin strahopetcev

»V vsej zgodovini ni bilo niti ene vojne, ki je ni skovala država, in to samo država, neodvisno od interesov ljudstva, za katero je vojna zlo celo takrat, ko uspešno poteka.« To je leta 1895 v eseju Krščanstvo in domoljubje napisal Lev Nikolajevič Tolstoj. Enajst let pozneje je v eseju Pomen ruske revolucije napisal še naslednje: »Ne le da ravnanje države ljudi ne odvrača od zločinov, temveč, ravno nasprotno, ravnanje države spodbuja zločin, s tem, ko nenehno vznemirja in znižuje moralne standarde družbe.« Ta teden se mi je zdelo zanimivo, da se je v njem zgostila mučna preteklost treh držav, navsezadnje pa tudi usoda človeštva v celoti, prihodnost, ki je morda ne moremo več spremeniti. V ponedeljek so namreč pokopali Ratka Mladića, obsojenega vojnega zločinca, ki je 27. avgusta umrl v ...