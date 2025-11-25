Genocid nad Rohingami se neopazno nadaljuje

Osemindvajsetletna Romida Hudašarabebi je iz Burme v sosednji Bangladeš pribežala pred osmimi leti. Takrat je mislila, da bo na drugi strani mejne reke Naf ostala le nekaj tednov. Toda osem let kasneje je še vedno tu – v kompleksu begunskih taborišč Kutupalong, kjer v strahotno slabih pogojih životari 1,2 milijona ljudi in je največje na svetu. Genocid nad Rohingami v Burmi, kjer marsikje poteka brutalna državljanska vojna, se nadaljuje. Dodaten element groze preganjanega ljudstva so drastični rezi humanitarne pomoči.

»Doma, v Burmi, smo imeli svojo hišo in lep kos obdelovalne zemlje. Živeli smo s pomočjo kmetovanja. Dokler nas burmanska vojska ni začela množično pobijati in preganjati, smo živeli dobro,« mi je v kampu številka 22 (begunski kompleks tvori 34 kampov) povedala mati štirih otrok. Trije so se rodili v begunstvu. »Med begom iz Burme, ki je trajal osem dni, sem rodila mrtvega otroka. Predtem so nas pripadniki vojaške hunte mučili. Celo pot smo prehodili. Veliko nas je bilo. Na poti je izginil moj mož, s katerim sva se kasneje našla v begunskem taborišču. Moja bolna mati ni mogla z nami. Ko smo prišli v Bangladeš, sem bila popolnoma izmučena,« je v prostorih ambulante, ki jo v taborišču vodi humanitarna organizacija International Rescue Committee, nadaljevala Romida.

Med pogovorom je nežno pestovala šest tednov staro hčerkico, ki je podobno kot tisoče drugih dojenčkov in otrok v taboriščih resno podhranjena. »Komaj živimo. Hrane je premalo. Še posebej potem, ko so nam zmanjšali obroke. V taborišču je tudi nevarno. Veliko je ugrabitev in kraj. Še posebej hudo je ponoči. Veliko nas živi na zelo majhnem prostoru. Strah nas je, da bodo zemeljski plazovi odnesli našo kočo. Ali da bo zopet izbruhnil požar. Bojimo se ciklona, od vsega pa je najhujša negotovost. Ne vemo, kdaj – in če sploh – se bomo lahko vrnili domov,« so besede kar lile iz mlade in popolnoma zakrite gospe.