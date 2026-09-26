Genomski test bi lahko spremenil zdravljenje možganskih tumorjev

Test, ki ga je razvil raziskovalni center Brain Tumour Research Centre of Excellence at the University of Nottingham, bo omogočil, da bo pacient dobil diagnozo v dveh urah, poroča Guardian.

Po podatkih National Health Service (NHS) se test lahko opravi, medtem ko je pacient na operacijski mizi.

Pri nekaterih vrstah tumorjev, ki jih je mogoče pozdraviti, je treba tumor odstraniti čim bolj temeljito. Pri drugih, bolj agresivnih tumorjih pa bi bili kirurgi pri odstranjevanju previdnejši, saj bi lahko nadaljnji poseg presegel meje varnega in povečal tveganje za poškodbe možganov.

Kako poteka test?

Gre za testiranje genomov, pri katerem analizirajo genetski zapis tumorskega vzorca, rezultate pa dobijo v zgolj nekaj urah.

To ni klasičen test tumorja, ko ga pregledajo pod mikroskopom. Majhen vzorec tumorskega tkiva v laboratoriju analizirajo s sekvenčnikom, ki s pomočjo nanopore odčita molekule DNK in na podlagi značilnega genoma določi vrsto tumorja. Pacienti bi lahko prej začeli z zdravljenjem, ki lahko vključuje obsevanje in kemoterapijo.

Stuart Smith, specialist nevrokirurg na Univerzi v Nottinghamu, je povedal, da je ponosen, da je lahko del tega projekta, ki bi lahko potencialno rešil življenja mnogim pacientom.

Test bodo najprej uvedli v specializiranih centrih v Nottinghamu, Birminghamu, londonski bolnišnici Great Ormond Street, bolnišnici King’s College ter v bolnišnicah v Newcastlu. Nato ga bodo uvedli še v zdravstvenih ustanovah v Bristolu, Oxfordu, Leedsu in Manchestru.