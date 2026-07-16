Zaradi zrušenja mostu v Genovi izrekli kazni odgovornim

Sodišče v Genovi je zaradi zrušenja avtocestnega viadukta, v katerem je poleti leta 2018 umrlo 43 ljudi, nekdanjega izvršnega direktorja podjetja Autostrade per l'Italia (ASPI) Giovannija Castelluccija obsodilo na 12 let zapora.

Ob zrušenju viadukta Morandi je 14. avgusta 2018 več deset avtomobilov zgrmelo v globino. Na sojenju so bile v ospredju obtožbe o slabem vzdrževanju viadukta, zgrajenega leta 1967, tožilstvo pa je za 57 obtoženih zahtevalo skupno več kot 400 let zapora, piše STA.

Sodniki so Castelluccija danes spoznali za krivega zaradi malomarnosti in uboja iz malomarnosti, vendar so mu izrekli nižjo kazen, kot je zahtevalo tožilstvo. Za Castelluccija, ki že prestaja šestletno zaporno kazen zaradi druge smrtonosne nesreče leta 2013 na viaduktu v južni Italiji, je namreč tožilstvo zahtevalo 18 let in pol zapora.

Most nad mestom se je zrušil avgusta 2018. FOTO: Stefano Rellandini/Reuters

Nekdanji izvršni direktor podjetja ASPI je obsojen, ker je odložil nujno potrebna dela na stebru viadukta številka 9. Pristojni so v preiskavi ugotovili, da v 51 letih na mostu niso bila opravljena niti minimalna vzdrževalna dela, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sodišče je skupaj obsodilo 32 oseb. Vodja vzdrževanja pri ASPI, Michele Mitelli, je bil obsojen na 11 let zapora, nekdanji številka dve pri upravljavcu avtocest Paolo Berti pa na pet let in pol zapora, kar je sedem let manj, kot so zahtevali tožilci. Skupaj so tožilci za 57 obtoženih zaradi opustitve vzdrževanja viadukta, ki ga je leta 1967 zasnoval Riccardo Morandi, zahtevali 400 let zaporne kazni. Vsi obtoženi so zanikali kakršnokoli krivdo, navaja BBC.