Gensko spremenjeni prašiči odporni na prašičjo kugo

Znanstveniki z inštituta Roslin v Edinburghu na Škotskem so gensko spremenili prašiče, ki so ostali zdrave, kljub izpostavljenosti prašičji kugi, sicer zelo nalezljivi in ​​pogosto smrtni bolezni, poroča britanski portal Guardian. Virus predstavlja veliko grožnjo prašičereji po vsem svetu.

Klasična prašičja kuga, znana tudi kot prašičja kolera, povzroča vročino, kožne lezije, krče, drisko in pogosto smrt v približno dveh tednih od okužbe. Zgolj v Združenem kraljestvu so zaradi izbruhov kuge v zadnje pol stoletja zaklali okoli 75.000 prašičev.

Številne države se proti bolezni borijo z dragimi in delovno intenzivnimi programi cepljenja, preventivnimi programi ter mednarodnimi trgovinskimi omejitvami.

Najnovejša študija, ki je uspešno dokazala odpornost z genskim urejanjem, se je osredotočila na gen, odgovoren za proizvodnjo beljakovine DNAJC14. Ta namreč igra ključno vlogo pri replikaciji pestivirusov, ko vstopijo v celico. Prejšnje študije na celicah so pokazale, da že sprememba nekaj delov kode DNK blokira replikacijo virusa.

Škotski znanstveniki so v tej raziskavi spremenili genski zapis pri štirih prašičih, nato pa živali, skupaj s kontrolno skupino gensko nespremenjenih, cepljenih prašičev, izpostavili virusu. Teden dni po cepljenju so kontrolne živali kazale simptome bolezni in imele visoke ravni virusa v krvi. Nasprotno pa so bili gensko spremenjeni prašiči popolnoma zdravi in ​​niso kazali znakov okužbe.

Znanstveniki so spremljali več generacij gensko spremenjenih prašičev, pri čemer škodljivih učinkov spremembe na zdravje ali plodnost živali niso zaznali

Isti gen je vključen v replikacijo pestivirusov, ki okužijo govedo in ovce, zato že preiskujejo, ali bi na podoben način lahko obvarovali tudi druge vrste živine.

V naši bližini odmeva izbruh prašičje kuge na Hrvaškem, kjer so zaradi bolezni pobili že 17.000 živali, medtem ko v Sloveniji na farmah veljalo strogi ukrepi, s katerimi želijo preprečiti morebitne okužbe.