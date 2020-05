Geopolitična distanca

Mir, enakost, dialog ...

Čeprav je Tajvan zelo uspešno zajezil novi koronavirus – s 440 primeri okužbe in 17 smrtnimi izidi –, so bile zaščitne maske na obrazih predsedničinih telesnih stražarjev in manj stolov na slovesnosti inavguracije jasno opozorilo, da previdnost ne sme popustiti. FOTO: Ann Wang/Reuters

Nacionalistična vročica

Osrednja beseda ob imenovanjuza predsednico Republike Kitajske, kot se uradno še vedno imenuje Tajvan, je bila »distanca«. Slovesnost, s katero se je začel njen drugi mandat, je potekala ob upoštevanju socialne distance med vsemi povabljenimi. Povabljenci so sedeli meter drug od drugega, tudi člani zbora in orkestra, ki so izvajali kulturni program, so sedeli na ustrezni razdalji.Vse je bilo tako, kot zahtevajo razmere ob pandemiji. Čeprav je Tajvan zelo uspešno zajezil novi koronavirus – s 440 primeri okužbe in 17 smrtnimi izidi –, so bile zaščitne maske na obrazih predsedničinih telesnih stražarjev in manj stolov na slovesnosti inavguracije jasno opozorilo, da previdnost ne sme popustiti.»Distanco« je bilo močno čutiti tudi v govoru Tsai Ing-wen, zlasti v delu, v katerem je nagovorila vodstvo v Pekingu, ko je z običajno mirnim, a odločnim glasom ponovila temeljna načela odnosov med dvema stranema Tajvanske ožine. »Znova bi rada poudarila besede mir, enakost, demokracija in dialog,« je dejala. »Ne bomo sprejeli poskusov vlade v Pekingu, da bi s formulo 'ena država – dva sistema' ponižala status Tajvana in spodkopala sedanje stanje v odnosih med dvema stranema ožine.«Kitajska se je odzvala hitro in odločno. »Nikoli ne bomo odprli prostora za neodvisnost Tajvana,« je hitel pojasnjevati, tiskovni predstavnik urada za tajvanske zadeve v kitajski osrednji vladi. »Kitajska ima močno voljo in dovolj samozavesti, da obrani svojo suverenost in ozemlje.«Tsai Ing-wen ni eksplicitno govorila o odcepitvi. A je že s tem, ko je poudarila, da ima Republika Kitajska 70-letno zgodovino, jasno povedala, da je Tajvan postal neodvisna država leta 1949, torej ko se je končala državljanska vojna med Kvomintangom (nacionalistična stranka) in komunisti. Ko je bila ustanovljena tudi Ljudska republika Kitajska kot večni kontrast otoku.Dolgo je 24-milijonski Tajvan iskal ta kontrast v demokraciji. Prav svoboda govora in večstrankarski parlamentarizem sta omogočila, da je na čelo države, ki jo po svetu priznava le 15 držav, prišla predsednica Demokratske napredne stranke (DPP), v katere statutu je kot končni cilj vpisana uradna razglasitev neodvisnosti.V govoru na vrtu državne rezidence v Tajpeju je pred nekaj deset gosti poudarila, da je Tajvan od januarja do zdaj dvakrat požel občudovanje mednarodne javnosti: prvič z demokratičnimi volitvami, drugič z uspešnim bojem proti covidu-19.»V prihodnjih štirih letih,« je dejala, kot da razglaša nove standarde geopolitične distance, »se bodo samo tisti, ki bodo sposobni končati pandemijo znotraj svojih meja, ki bodo znali postaviti strategijo za preživetje in razvoj svoje države ter izkoristiti vse priložnosti, ki jih ponuja zapleten jutrišnji svet, sposobni ločiti od drugih na mednarodnem prizorišču.«Na Kitajskem je pandemija med delom zgodovinarjev, analitikov in udeležencev na spletnih forumih prebudila nacionalistično vročico. Prav zdaj bi bilo treba uporabiti vojsko in enkrat za vselej rešiti tajvansko vprašanje, so prepričani, pri čemer vidijo priložnost v tem, da so tudi ZDA tako okužene z virusom in lastno nesposobnostjo ublažiti posledice za gospodarsko zdravje, da si je težko predstavljati, da bi ameriška vojska lahko preprečila kitajsko »nacionalno združitev«.To bi bilo predrago in predvsem tvegano, je opozoril upokojeni general Qiao Liang, ki zdaj predava na Univerzi za ljudsko obrambo v Pekingu. Morda se je v tem trenutku odprlo malo »taktično okno« za Kitajsko, je napisal na wechatu. A to ni dovolj. ZDA bi še vedno lahko zbrale območne zaveznike, da bi azijski velesili prerezali glavne žile v omrežju pomorskih poti. Poleg tega, je opozoril, bi se v tem primeru zahodne države strinjale z uvedbo sankcij proti Pekingu. Tega kitajski razvoj ne bi prenesel.