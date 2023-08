Geopolitika vse bolj narekuje gospodarski tempo

V nadaljevanju preberite:

Evropska unija še ne namerava slediti ZDA pri zaostrovanju politike do Pekinga na področju vlaganj na kočljivih tehnoloških področjih, ki bi lahko posredno prispevala k razvoju vojaških in obveščevalnih zmogljivosti. . Kljub temu logika, ki je vodila Bidna do zadnje odločitve, Bruslju ni tuja.

V Bruslju še pripravljajo instrument za nadzor investicij v nekaj občutljivih tehnologij, predvsem za dvojno rabo, tako civilno kot vojaško. V junija objavljeni strategiji evropske gospodarske varnosti se v Bruslju niso konkretno usmerili proti Kitajski ali Rusiji. Očitno je, da je pri gospodarskih, trgovinskih in investicijskih vprašanjih v ozadju odločanja EU vse več geopolitične logike.