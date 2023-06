George Soros vodenje svoje fundacije predaja sinu Alexu

Kot lahko preberemo na spletni strani fundacije, je Alex Soros predsednik upravnega odbora Open society Foundation. Je ustanovni predsednik Bend the Arc Jewish Action in je član upravnih odborov kolidža Bard, Centra za judovsko zgodovino, Srednjeevropske univerze, Evropskega sveta za zunanje odnose in Mednarodne krizne skupine.

Sorosevo pisanje se je med drugimi publikacijami pojavilo v New York Timesu, Guardianu, New York Daily News, Reutersu in Politicu.

Alex Soros je leta 2009 diplomiral iz zgodovine na newyorški univerzi in leta 2018 doktoriral na kalifornijski univerzi Berkeley. Bil je podoktorski sodelavec na Centru za politiko in humanistiko Hannah Arendt na kolidžu Bard, častni sodelavec na Inštitutu za napredne študije Srednjeevropske univerze v Budimpešti in gostujoči sodelavec na Inštitutu za humanistične vede na Dunaju.

V svojem prvem intervjuju kot naslednik svojega očeta je Soros za Wall Street Journal povedal, da je bolj političen. In da bo družinsko dobrodelno podjetje, vredno 25 milijard dolarjev, povečalo njihovo podporo volilnim pravicam in pravicam do splava.