Igralka Charlotte Arnould je posilstvo prijavila kmalu zatem, ko je odšla iz njegovega stanovanja. Odpovedala se je pravici do anonimnosti, njena odvetnica pa je odločitev sodišča označila za »prelomno«, poroča BBC.

Gérard Depardieu je izpodbijal obtožnico, ki ga bremeni dveh posilstev. V pismu francoskemu časniku Le Figaro je močno zanikal obtožbe Arnouldove in zatrdil, da nikoli ni prišlo do nasilja.

Depardieu je bil leta zvezda francoskega filma, nastopal je v filmih Zelena karta, Mož z železno masko in filmskih priredbah Asterixa. Zadnja leta pa se pojavljajo obtožbe zaradi neprimernega vedenja na filmskih snemanjih in drugod.

Lani je bil obsojen na 18 mesecev pogojne zaporne kazni

Lani je bil spoznan za krivega spolnega napada na dve ženski med snemanjem filma v Parizu maja istega leta. Obsojen je bil na 18 mesecev pogojne zaporne kazni, vpisali so ga tudi v register spolnih prestopnikov in mu naložili plačilo odškodnine. Depardieu je prejšnji teden umaknil pritožbo proti sodbi in se »iskreno opravičil« za svoje vedenje.

Primer je bil sprva zavržen zaradi pomanjkanja dokazov, vendar so potem, ko je Arnouldova leta 2020 vložila civilno sodbo, sprožili sodno preiskavo. Njena odvetnica Carine Durrieu Diebolt je za BBC povedala, da je zmaga njeni stranki prinesla ogromno olajšanje.

Sodišče je izločilo drugo obtožbo o domnevnem posilstvu

Pritožbeno sodišče je odločilo, da bo Depardieuju sodilo zaradi domnevnega posilstva na njegovem domu, ne pa tudi zaradi drugega domnevnega posilstva, ki naj bi se zgodilo v hotelu šest dni pozneje.

Igralca poleg tega v ločeni preiskavi obravnavajo skupaj s francoskim pisateljem Michelom Houellebecqom.

Pojavila so se poročila o domnevnem skupinskem posilstvu med snemanjem filma Thalasso leta 2018, vpletena naj bi bila tudi pisatelj Michelo Houellebecq (desno) in igralec Guillaume Nicloux (levo). FOTO: Joel Saget/AFP

Francoske oblasti so preiskavo potrdile prejšnji teden, potem ko so se pojavila poročila o domnevnem skupinskem posilstvu med snemanjem filma Thalasso leta 2018.