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    Svet

    Meja med Španijo in Gibraltarjem je padla, spor o suverenosti Gibraltarja ostaja

    Po več letih pogajanj so odstranili ograjo in odpravili nadzor, ki je vsak dan zadrževal okoli 15.000 delavcev med Španijo in Gibraltarjem.
    Vprašanje meje je ostalo nerešeno, ko je Združeno kraljestvo leta 2020 izstopilo iz Evropske unije. Pogajanja o posebnem režimu za Gibraltar so nato trajala več let, saj sta si obe strani prizadevali preprečiti uvedbo trde meje s popolnim preverjanjem potnih listov. FOTO: Jorge Guerrero/AFP
    Galerija
    Vprašanje meje je ostalo nerešeno, ko je Združeno kraljestvo leta 2020 izstopilo iz Evropske unije. Pogajanja o posebnem režimu za Gibraltar so nato trajala več let, saj sta si obe strani prizadevali preprečiti uvedbo trde meje s popolnim preverjanjem potnih listov. FOTO: Jorge Guerrero/AFP
    R. I.
    15. 7. 2026 | 07:41
    15. 7. 2026 | 07:43
    4:19
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    Po poročanju Deutsche Welle in ameriške tiskovne agencije AP so med Španijo in Gibraltarjem v sredo opolnoči odpravili mejni nadzor in odstranili ograjo, ki je desetletja ločevala britansko čezmorsko ozemlje od španskega mesta La Línea de la Concepción. Sprememba je začela veljati dan po podpisu sporazuma med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom, ki po več letih pogajanj po brexitu omogoča prostejše gibanje ljudi in blaga.

    Odprava nadzora je posebej pomembna za približno 15.000 ljudi iz Španije, ki se vsak dan vozijo na delo v Gibraltar in predstavljajo skoraj polovico tamkajšnje delovne sile. Na meji so zlasti ob prometnih konicah pogosto nastajale dolge vrste, saj so oblasti preverjale dokumente, čakanje pa se je ob političnih napetostih med Madridom in Londonom še podaljševalo.

    Kmalu po polnoči so ljudje mejo začeli prečkati v obe smeri brez običajnih pregledov. Na uradnem odprtju se je zbralo več sto ljudi, številni s španskimi zastavami in v dresih španske nogometne reprezentance.

    »Evropa se je vrnila,« je ob odprtju dejal gibraltarski glavni minister oz. vodja vlade Fabian Picardo. Za špansko radiotelevizijo RTVE je dodal, da je bilo na meji čutiti »bratstvo med ljudmi na obeh straneh«.

    Kmalu po polnoči so ljudje mejo začeli prečkati v obe smeri brez običajnih pregledov. Na uradnem odprtju se je zbralo več sto ljudi, številni s španskimi zastavami in v dresih španske nogometne reprezentance. FOTO: Marcelo Del Pozo/Reuters
    Kmalu po polnoči so ljudje mejo začeli prečkati v obe smeri brez običajnih pregledov. Na uradnem odprtju se je zbralo več sto ljudi, številni s španskimi zastavami in v dresih španske nogometne reprezentance. FOTO: Marcelo Del Pozo/Reuters

    Dogovor po letih pogajanj

    Vprašanje meje je ostalo nerešeno, ko je Združeno kraljestvo leta 2020 izstopilo iz Evropske unije. Pogajanja o posebnem režimu za Gibraltar so nato trajala več let, saj sta si obe strani prizadevali preprečiti uvedbo trde meje s popolnim preverjanjem potnih listov.

    Takšna ureditev bi lahko močno prizadela gibraltarsko gospodarstvo. Ozemlje z okoli 38.000 prebivalci je močno odvisno od delavcev iz Španije, ki mejo vsak dan prečkajo zaradi zaposlitve.

    Odprava pregledov bo olajšala tudi vsakdanje obiske sorodnikov, športne dejavnosti in druge prehode, ki so bili prej pogosto povezani z dolgim čakanjem. Picardo je za AP dejal, da se ljudem ne bo več treba obremenjevati z zastoji na meji, ko obiskujejo družino ali otroke vozijo na dejavnosti na drugi strani.

    Gibraltar je bil Veliki Britaniji odstopljen leta 1713, Španija pa vse odtlej ohranja zahtevo po suverenosti nad ozemljem. V referendumu o brexitu leta 2016 je 96 odstotkov gibraltarskih volivcev podprlo obstanek v Evropski uniji. FOTO: Marcelo Del Pozo/Reuters
    Gibraltar je bil Veliki Britaniji odstopljen leta 1713, Španija pa vse odtlej ohranja zahtevo po suverenosti nad ozemljem. V referendumu o brexitu leta 2016 je 96 odstotkov gibraltarskih volivcev podprlo obstanek v Evropski uniji. FOTO: Marcelo Del Pozo/Reuters

    Gibraltar v praksi bližje schengenskemu območju

    Sporazum Gibraltar v praksi vključuje v območje prostega gibanja, čeprav ozemlje formalno ni del Evropske unije. Prebivalci Gibraltarja lahko v Španijo prehajajo z dovoljenjem za prebivanje, španski državljani pa z osebno izkaznico.

    Na gibraltarskem letališču in v pristanišču bodo vstopne in izstopne preglede skupaj izvajali britanski oziroma gibraltarski ter španski mejni uradniki. Po poročanju AP je ureditev podobna tisti na postajah vlakov Eurostar v Londonu in Parizu, kjer potnike nadzorujejo uradniki obeh držav.

    Za obiskovalce iz držav zunaj schengenskega območja, tudi iz Združenega kraljestva, bodo veljala evropska pravila sistema vstopa in izstopa EES, ki temelji na biometričnih podatkih, fotografijah in digitalnih prstnih odtisih.

    Odprava pregledov bo olajšala tudi vsakdanje obiske sorodnikov, športne dejavnosti in druge prehode, ki so bili prej pogosto povezani z dolgim čakanjem. FOTO: Cristina Quicler/AFP
    Odprava pregledov bo olajšala tudi vsakdanje obiske sorodnikov, športne dejavnosti in druge prehode, ki so bili prej pogosto povezani z dolgim čakanjem. FOTO: Cristina Quicler/AFP

    Fizična ograja izginja, nadzor postaja digitalen

    Odstranitev ograje ne pomeni popolne odprave nadzora. Gibraltarske oblasti so na vstopnih točkah in drugod po ozemlju namestile kamere za prepoznavanje obrazov, povečale policijsko navzočnost ter okrepile carinske in obalne službe.

    »Trdnjava je zdaj postala digitalna trdnjava,« je Picardo povedal za AP.

    Dogovor sicer ureja gibanje ljudi in blaga, ne rešuje pa vprašanja suverenosti. Gibraltar je bil Veliki Britaniji odstopljen leta 1713, Španija pa vse odtlej ohranja zahtevo po suverenosti nad ozemljem. V referendumu o brexitu leta 2016 je 96 odstotkov gibraltarskih volivcev podprlo obstanek v Evropski uniji.

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