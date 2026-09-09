Gideon Sar – izraelski zunanji minister, bolj skrajen od Netanjahuja

Izraelski zunanji minister Gideon Sar se bo danes udeležil uradnega odprtja izraelskega veleposlaništva v Sloveniji. To bo le streljaj oddaljeno od obrambnega ministrstva in morda najbolj ključne varnostne infrastrukture v naši državi. Izrael veleposlaništvo – do zdaj je bila za Slovenijo akreditirana izraelska ambasada na Dunaju – odpira v trenutku svojih silovitih bombardiranj južnega Libanona in ob tihem nadaljevanju genocida na območju Gaze ter vztrajanju kolonialno-mesijanskih izraelskih oblasti pri nadaljevanju vojne proti Iranu.

Kljub temu – ali morda prav zato – bo prvi izraelski diplomat pri ideološko in etično sorodni slovenski oblasti, ki je edina v Evropski uniji zavrnila resolucijo, s katero je želela sedemindvajseterica obsoditi silovito širjenje nezakonitih judovskih naselbin na okupiranem Zahodnem bregu, sprejet kot prijatelj in tudi zaveznik. Ponavljamo – pri slovenski oblasti, ki naj bi jo, posredno, pomagal ustoličiti tudi Izrael. Ta pa je, dolgove je treba odplačati, postala njegova evropska podizvajalka.