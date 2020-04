Gigantsko povečanje brezposelnosti v ZDA

V Las Vegasu so za brezdomce »poskrbeli« tako, da so na betonska tla parkišča narisali kakšna je varna razdalja na kateri lahko spijo. FOTO: Steve Marcus/Reuters

New York – Novi koronavirus ne prinaša le nedojemljivih tragedij za človeška življenja, saj je v minulih 24 urah umrlo več kot tisoč ljudi ter skupno število povečalo na več kot pet tisoč. Več kot 210 tisoč Američanov je znano okuženih, nevarno nalezljiva bolezen pa še naprej razsaja tudi na trgu delovne sile. Minuli teden je za nadomestilo za brezposelnost zaprosilo več kot 6,6 milijona ljudi, kar je dvakrat več od 3,3 milijonskega rekorda iz tedna pred tem.Zaposlovalne in gospodarske katastrofe s tem zagotovo še ni konec. Ukazana karantena prizadeva že 85 odstotkov vsega prebivalstva ali približno 280 milijonov ljudi, več kot polovica vseh ameriških podjetij pa napoveduje odpuščanja. Američani upajo, da bodo kljub temu lahko nekako prestali epidemijo, saj je vlada že sprejela več kot dvobilijonsko pomoč gospodarstvu in prebivalstvu. V njem so tudi nadomestila za brezposelne zaradi krize ter finančna pomoč podjetjem, ki ne bodo odpuščala.Republikanski predsedniknapoveduje še dva bilijona za gigantske infrastrukturne projekte in s tem povezano zaposlovanje, najprej pa mora država z največjim številom okuženih ljudi prestati napovedani vrhunec epidemije v prihodnjih tednih. Če bo šlo po domnevah kriznega štaba Bele hiše, bo virus pokopal do 240 tisoč ljudi, pa čeprav upajo, da jih bo manj. Po črnogledih napovedih bi lahko umrlo več kot dva milijona Američanov.