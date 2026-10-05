Melonijeva želi zaščititi svoj glas

Italijanska premierka Giorgia Meloni je vložila prošnjo za registracijo posnetka svojega glasu pri Uradu EU za intelektualno lastnino (EU IPO). S tem naj bi se želela zaščititi pred ponarejenimi zvočnimi posnetki, ki jih ustvarjajo sistemi umetne inteligence, poroča italijanski časnik La Repubblica.

»Jaz sem Giorgia Meloni,« premierka dvakrat reče v štiri sekunde dolgem zvočnem posnetku, priloženem v prošnji. Slednjo je v njenem imenu vložila italijanska družba Praxi, specializirana za svetovanje na področju industrijske in intelektualne lastnine, poročajo italijanski mediji. Vloga še ni bila odobrena in je trenutno »v obravnavi«, je po navedbah italijanske tiskovne agencije Ansa razvidno iz spletne strani EU IPO.

Italijanski časnik La Repubblica piše, da se Melonijeva želi s tem zaščititi pred ponarejenimi zvočnimi posnetki, ki jih ustvarjajo sistemi umetne inteligence. Izrečeni stavek spominja tudi na besede iz enega od njenih najbolj znanih govorov iz leta 2019, ki so postale njen zaščitni znak: »Jaz sem Giorgia, sem ženska, sem mati, sem Italijanka, sem kristjanka.«

V Italiji je lani odmevala objava lažnih pornografskih fotografij tako manj znanih žensk kot znanih javnih osebnosti, med katerimi so bile tudi Giorgia Meloni, njena sestra Arianna in vodja italijanske opozicije Elly Schlein. Premierka je zaradi objav vložila tožbo, italijanski senat pa je kak mesec pozneje sprejel zakon o umetni inteligenci, ki je med drugim uvedel kaznivo dejanje širjenja fotografij in posnetkov, ustvarjenih ali prirejenih z umetno inteligenco, brez soglasja oseb, ki so na njih prikazane.

Letos poleti se je nato na spletu znova pojavilo več ponarejenih slik premierke, ustvarjenih z umetno inteligenco, za katere so njeni politični nasprotniki trdili, da so prave. Meloni je takrat posvarila, da so tovrstni ponaredki nevarno orodje, ki ljudi zavaja, z njimi manipulira in jim škoduje.