Giorgia Meloni govori, ministri Lige pa manjkajo

Predsednica italijanske vlade Giorgia Meloni je konec tedna izzvala opozicijo, ko se je udeležila sindikalnega kongresa največje levičarske centrale Cigl. Kaj takega se ni zgodilo že 27 let, odkar je razpadla demokrščanska stranka, ki je bila vlada in država hkrati. Nekaj dni pozneje je v parlamentu doživela hladno prho in prvi spopad na odprti sceni v koaliciji. Ministri Lige, druge največje koalicijske stranke, so bojkotirali njen nastop pred odhodom na evropski vrh.