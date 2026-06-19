Giorgia Meloni osupla nad izjavami Donalda Trumpa

Nekoč sta si izmenjavala komplimente in gradila mostove, zdaj se obkladata s pikrimi izjavami. Italijanska desničarska premierka Giorgia Meloni je obtožila ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da je lagal, ko je trdil, da ga je pred dnevi na vrhunskem srečanju G7 v Franciji prosila za skupno fotografijo in da ji je ugodil, ker se mu je zasmilila.

Giorgia Meloni in Donald Trump na vrhu G7. FOTO: AFP

Odnosi med Giorgio Meloni in Trumpom so se zaostrili spomladi, ko se je Italija distancirala od ameriško-izraelske vojne proti Iranu in med drugim ameriškim bombnikom prepovedala pristajanje v oporišču Sigonella na Siciliji. Italijanska premierka je obsodila tudi Trumpove napade na papeža, na kar je Trump v intervjuju za Corriere della Sera odgovoril, da je »šokiran«, ker ga Giorgia Meloni noče podpreti v vojni, in dodal: »Ni več ista oseba in Italija ne bo več ista država.«

Ta teden se je zdelo, da so se nesoglasja umirila. Z vrha G7 je zakrožil videoposnetek, na katerem sta bila voditelja zatopljena v pogovor, kar je dajalo vtis, da je politično in ideološko zavezništvo prebrodilo krizo. Vendar je Trump včeraj Giorgii Meloni s kratkim intervjujem za komercialno televizijo La7 dal še eno zaušnico in dodatno zaostril odnose med državama.

»Verjetno je zadovoljna, da sem govoril z njo. Tega mi ni bilo treba. Prosila me je, naj se fotografiram z njo. Zelo si je želela fotografije z mano,« je dejal in pristavil, da ji je ustregel le zato, ker se mu je zasmilila.

V odgovoru je Giorgia Meloni, ki je bila kot edina evropska voditeljica navzoča na Trumpovi inavguraciji, njegove izjave označila za izmišljene. »Iskreno sem osupla. Ne razumem, zakaj se ameriški predsednik tako vede do zaveznikov – to ni prvič,« je dejala v videoposnetku, ki ga je objavila na družbenih omrežjih. Izrazila je razočaranje, da ameriški predsednik ne pokaže enake odločnosti do sovražnikov Zahoda in ZDA, ki jih po njenem obravnava precej bolj prizanesljivo. Kratek video je sklenila z besedami: »Niti jaz niti Italija nikoli ne prosjačiva.«

Zaradi »resnih in žaljivih besed predsednika Donalda Trumpa na račun premierke Giorgie Meloni«, ki »žalijo vso Italijo«, je zunanji minister in podpredsednik vlade Antonio Tajani odpovedal obisk ZDA, kamor bi moral odpotovati jutri. Minister za obrambo Guido Crosetto je šefinjo branil z izjavo, da Giorgia Meloni za fotografijo ne bi prosila, tudi če bi ji grozili. Solidarnost s premierko so izrazili tudi predstavniki opozicije in predsednik Sergio Mattarella.