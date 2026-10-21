Giorgia Meloni pošilja vojake v Milano, težave ljudi ostajajo

Po nasilnih izgredih v Milanu, ki so zasenčili mirne proteste proti draginji in med katerimi je policija v nedeljo pridržala 271 ljudi, večinoma mladoletnikov, je vlada Giorgie Meloni sprejela nov varnostni dekret. Pred manifestacijami, napovedanimi za soboto, pošilja v mesto še 500 vojakov, toda ti ne bodo imeli dodatnih policijskih pooblastil, kot je bilo sprva predvideno.

»Razbijanje in kraja nista protest, temveč kriminal,« je v torek poudarila premierka. V videu, objavljenem na omrežju x, je izjavila, da nobena politična ideja, socialna stiska ali nasprotovanje vladi ne upravičuje plenjenja trgovin. Ob bilanci skoraj 200 poškodovanih pripadnikov varnostnih sil v zadnjih nemirih – ti so se zgodili tudi v drugih mestih – ter približno milijona evrov škode samo v lombardijski prestolnici je napovedala: »Naredili bomo vse, kar lahko, da to, kar smo videli v teh dneh, ne bo postalo nekaj običajnega.«

K temu naj bi pripomogel nov varnostni dekret, že šesti v tem mandatu, ki uvaja kaznivo dejanje organiziranega nasilja na javnih shodih. Kot je pojasnila premierka, tistim, ki v skupini najmanj petih ljudi začnejo »metati kamenje, petarde in palice« ter s tem ogrožajo druge, grozi do pet let zapora in do 20.000 evrov kazni. Kdor organizira takšno skupino, tudi prek spleta, tvega do dvanajst let za zapahi.

»Razbijanje in kraja nista protest, temveč kriminal,« je v torek poudarila premierka Giorgia Meloni. FOTO: Remo Casilli/Reuters

Dekret poenostavlja tudi terjanje odškodnin od staršev mladoletnih prestopnikov in širi uporabo preventivnega pridržanja. Prav tako se bo pri mladostnikih od 14. do 17. leta po novem domnevalo, da so bili ob dejanju sposobni razumeti njegov pomen in obvladovati svoje ravnanje, razen če bo dokazano nasprotno. Doslej je moral to sposobnost ugotoviti sodnik.

Simptomi in vzroki

Nekateri analitiki in opozicija, ki je jasno obsodila nasilne izgrede, dvomijo o učinkovitosti vladnega odziva. Med drugim opozarjajo na nevarnost omejevanja pravice do protestov in očitajo vladi, da z zaostrovanjem represije zgolj prikriva jalovost dosedanje varnostne politike ter se namesto na vzroke za družbeno vrenje osredotoča na simptome.

»Giorgia Meloni [...] bi morala pojasniti Italijanom, katere težave je rešila z nenehnim uvajanjem kaznivih dejanj in kazni. Pojasniti bi morala, zakaj vsak incident iz črne kronike zahteva nov dekret, stare, precej resnejše krize pa ostajajo brez odgovora,« je na družbenih omrežjih zapisala odvetnica in aktivistka za človekove pravice Cathy La Torre.

FOTO: Piero Cruciatti/Afp

Profesor politologije na univerzi v Surreyju Daniele Albertazzi je poudaril, da je ravnanje aktualne oblasti treba razumeti v kontekstu italijanskih desnih koalicij, ki se na takšne dogodke praviloma odzivajo z ukrepi za javni red in mir, ne da bi se spraševale o njihovih vzrokih. Giorgia Meloni mora po njegovem predvsem pokazati, da ne stoji križemrok, v čemer vidi tudi znamenje šibkosti vlade. Ta lahko poudarja svojo stabilnost in dolgoživost, težje pa našteje druge premike. »Mislim, da dosežkov ni veliko in da ta vlada ni prinesla korenitih sprememb,« je povedal za Delo.

Po podatkih OECD so bile povprečne bruto plače v Italiji, preračunane na polni delovni čas, leta 2024 realno 1,6 odstotka nižje kot leta 1990. V absolutni revščini je po podatkih Istata lani živelo 5,4 milijona ljudi oziroma 9,3 odstotka prebivalstva. Kupno moč v zadnjih mesecih dodatno načenjajo podražitve energentov, ki so prispevale k dvigu medletne inflacije z avgustovskih 3,3 na septembrskih 4,2 odstotka. Gospodarska rast je nizka, po izboljšanih podatkih Banke Italije naj bi letos znašala en odstotek.

Od juga do severa

Razlogov za ulično vrenje v zahodni sosedi ne manjka, prav tako nasilni shodi niso omejeni le na Lombardijo. V senci milanskih izgredov prevozniki v Kampaniji, Kalabriji in Apuliji nadaljujejo proteste proti visokim cenam goriva. Zaradi blokad so ponekod trgovinske police prazne, na bencinskih servisih primanjkuje goriva. Protestirajo tudi kmetje. Dijaki so v Firencah zasedli več šol, v Rimu so študenti in aktivisti po španskem zgledu postavili šotore, da bi opozorili na stanovanjsko krizo.

Zaradi blokad na jugu so ponekod trgovinske police prazne. FOTO: Ciro De Luca/Reuters

Za soboto je gibanje 17. oktober prek družbenih omrežij pozvalo k protestom v osmih mestih. Sindikalna zveza USB je za 30. oktober napovedala splošno stavko za višje plače in pokojnine ter proti draginji in oboroževanju.

Hibridna vojna? Italijanski obrambni minister Guido Crosetto je izgrede mladih v Milanu in drugod po državi označil za posledico »hibridne vojne« proti Zahodu. Ta naj bi potekala z nekonvencionalnimi orodji, kot so tiktok, youtube in druga družbena omrežja. Po njegovih besedah se Zahod takšnega konflikta še ne zaveda in se nanj še ni ustrezno odzval. Kdo naj bi stal za takšnim delovanjem, po poročanju Anse ni pojasnil.

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/ Foto Delo

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