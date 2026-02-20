Giorgia Meloni pred referendumom nad »politizirane« sodnike

Desničarska vlada italijanske premierke Giorgie Meloni je od začetka mandata v nenehnem konfliktu s pravosodjem. V zadnjih dneh so se iskre znova razplamtele ob odmevnih sodnih odločitvah, ki sta po mnenju vlade politično motivirani. Obe sta povezani z migracijsko politiko in mesec dni pred referendumom o obsežni pravosodni reformi dajeta ritem kampanji.

Sodišče v Palermu je sredi tedna razsodilo, da mora Italija nemški humanitarni organizaciji Sea-Watch plačati 76.000 evrov odškodnine zaradi nezakonite blokade ladje Sea-Watch 3. Primer sega v leto 2019, ko je ladja po dveh tednih zadrževanja na morju z 42 rešenimi migranti na krovu kljub prepovedi oblasti priplula na Lampeduso. Oblasti so plovilo za več mesecev zasegle, aretirale kapitanko Carolo Rackete in proti njej uvedle postopek. Ta je bil pozneje ustavljen.

Druga sodba sodišča v Rimu je povezana z deportacijami migrantov v Albanijo. Primer se nanaša na alžirskega državljana, ki je skoraj dve desetletji živel v Italiji in je bil lani spomladi pridržan v centru za zadrževanje in repatriacijo v Gradišču ob Soči. Od tam so ga brez obvestila o cilju in brez vednosti družine premestili v center v Gjadërju v Albaniji, enega od dveh centrov, ki jih je vlada Giorgie Meloni vzpostavila na Balkanu in zaradi neskladnosti z evropsko zakonodajo nista zares zaživela.

V nemški nevladni organizaciji so se na odločitev sodišča v Palermu odzvali z besedami, da je pravo še enkrat dalo prav civilni nepokorščini. Na fotografiji kapitanka ladje Carola Rackete. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Rimsko sodišče je poudarilo, da je bila premestitev neposredni poseg v temeljne pravice posameznika, zaradi česar mu mora država izplačati 700 evrov odškodnine. Odločitev bi lahko bila, kot so poročali mediji, pomemben precedens, saj so bile podobne premestitve migrantov večkrat razglašene za nezakonite.

Sramotni in absurdni odločitvi

Premierka je v videu, ki ga je objavila na družbenih omrežjih, odločitvi označila za »sramotni«, »nadrealistični« in »absurdni« ter se retorično vprašala, ali je naloga sodnikov spoštovanje zakona ali nagrajevanje tistih, ki se odkrito bahajo, da ga ne spoštujejo. Dodala je, da se s tem pošilja sporočilo, da vladi ni dovoljeno poskušati zajeziti množičnih nezakonitih migracij in da je del »politiziranega« sodstva pripravljen nasprotovati vsakemu zakonu ali postopku, ki ga sprejme izvršna oblast.

Čeprav napadi izvršne oblasti na sodnike v Italiji niso redkost, je premierkino intervencijo treba razumeti predvsem v kontekstu kampanje pred referendumom o pravosodni reformi. Sočasno z marčevskimi parlamentarnimi volitvami v Sloveniji bodo Italijani odločali o spremembah, ki predvidevajo ločitev poklicnih poti sodnikov in tožilcev ter naj bi po napovedih vlade povečale neodvisnost in preglednost sodstva. Opozicija in velik del pravne stroke reformi ostro nasprotujejo, saj da vodi v nevarno podrejanju sodne veje oblasti.

Javnomnenjske raziskave kažejo razmeroma izenačeno razmerje med obema taboroma, pri čemer bi lahko odločilno vlogo odigrala volilna udeležba. Po ocenah komentatorjev so vladni napadi na »politizirane« sodnike, zlasti ko gre za migracijsko politiko in odmevne primere iz črne kronike, del mobilizacijske strategije koalicijskih strank. Tudi zato je pričakovati, da se bo do 22. marca politična konfrontacija še stopnjevala.

__________________

/ Foto Delo

Članek je objavljen v okviru projekta SOS4Democracy , v katerem sodeluje medijska hiša Delo.

Projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Horizon Europe (št. pogodbe 101119678). Izražena stališča in mnenja pripadajo avtorju in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za raziskave (REA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki financira akcijo.