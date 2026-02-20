  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Giorgia Meloni pred referendumom nad »politizirane« sodnike

    Sodne odločitve postavljajo pod vprašaj migracijsko politiko italijanske premierke Giorgie Meloni.
    Sprašujem se, ali je naloga sodnikov spoštovanje in uveljavljanje zakona ali nagrajevanje tistih, ki se hvalijo, da ga ne spoštujejo, je dejala Giorgia Meloni. FOTO: Nicolas Tucat/Afp
    Galerija
    Sprašujem se, ali je naloga sodnikov spoštovanje in uveljavljanje zakona ali nagrajevanje tistih, ki se hvalijo, da ga ne spoštujejo, je dejala Giorgia Meloni. FOTO: Nicolas Tucat/Afp
    Gašper Završnik
    20. 2. 2026 | 19:09
    20. 2. 2026 | 19:12
    4:20
    A+A-

    Desničarska vlada italijanske premierke Giorgie Meloni je od začetka mandata v nenehnem konfliktu s pravosodjem. V zadnjih dneh so se iskre znova razplamtele ob odmevnih sodnih odločitvah, ki sta po mnenju vlade politično motivirani. Obe sta povezani z migracijsko politiko in mesec dni pred referendumom o obsežni pravosodni reformi dajeta ritem kampanji.

    image_alt
    Kapitanka, humanitarka, vest »moderne« Evrope

    Sodišče v Palermu je sredi tedna razsodilo, da mora Italija nemški humanitarni organizaciji Sea-Watch plačati 76.000 evrov odškodnine zaradi nezakonite blokade ladje Sea-Watch 3. Primer sega v leto 2019, ko je ladja po dveh tednih zadrževanja na morju z 42 rešenimi migranti na krovu kljub prepovedi oblasti priplula na Lampeduso. Oblasti so plovilo za več mesecev zasegle, aretirale kapitanko Carolo Rackete in proti njej uvedle postopek. Ta je bil pozneje ustavljen.

    Druga sodba sodišča v Rimu je povezana z deportacijami migrantov v Albanijo. Primer se nanaša na alžirskega državljana, ki je skoraj dve desetletji živel v Italiji in je bil lani spomladi pridržan v centru za zadrževanje in repatriacijo v Gradišču ob Soči. Od tam so ga brez obvestila o cilju in brez vednosti družine premestili v center v Gjadërju v Albaniji, enega od dveh centrov, ki jih je vlada Giorgie Meloni vzpostavila na Balkanu in zaradi neskladnosti z evropsko zakonodajo nista zares zaživela.

    V nemški nevladni organizaciji so se na odločitev sodišča v Palermu odzvali z besedami, da je pravo še enkrat dalo prav civilni nepokorščini. Na fotografiji kapitanka ladje Carola Rackete. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters
    V nemški nevladni organizaciji so se na odločitev sodišča v Palermu odzvali z besedami, da je pravo še enkrat dalo prav civilni nepokorščini. Na fotografiji kapitanka ladje Carola Rackete. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

    Rimsko sodišče je poudarilo, da je bila premestitev neposredni poseg v temeljne pravice posameznika, zaradi česar mu mora država izplačati 700 evrov odškodnine. Odločitev bi lahko bila, kot so poročali mediji, pomemben precedens, saj so bile podobne premestitve migrantov večkrat razglašene za nezakonite.

    Sramotni in absurdni odločitvi

    Premierka je v videu, ki ga je objavila na družbenih omrežjih, odločitvi označila za »sramotni«, »nadrealistični« in »absurdni« ter se retorično vprašala, ali je naloga sodnikov spoštovanje zakona ali nagrajevanje tistih, ki se odkrito bahajo, da ga ne spoštujejo. Dodala je, da se s tem pošilja sporočilo, da vladi ni dovoljeno poskušati zajeziti množičnih nezakonitih migracij in da je del »politiziranega« sodstva pripravljen nasprotovati vsakemu zakonu ali postopku, ki ga sprejme izvršna oblast.

    image_alt
    Morje bi lahko vzelo do tisoč življenj

    Čeprav napadi izvršne oblasti na sodnike v Italiji niso redkost, je premierkino intervencijo treba razumeti predvsem v kontekstu kampanje pred referendumom o pravosodni reformi. Sočasno z marčevskimi parlamentarnimi volitvami v Sloveniji bodo Italijani odločali o spremembah, ki predvidevajo ločitev poklicnih poti sodnikov in tožilcev ter naj bi po napovedih vlade povečale neodvisnost in preglednost sodstva. Opozicija in velik del pravne stroke reformi ostro nasprotujejo, saj da vodi v nevarno podrejanju sodne veje oblasti.

    Javnomnenjske raziskave kažejo razmeroma izenačeno razmerje med obema taboroma, pri čemer bi lahko odločilno vlogo odigrala volilna udeležba. Po ocenah komentatorjev so vladni napadi na »politizirane« sodnike, zlasti ko gre za migracijsko politiko in odmevne primere iz črne kronike, del mobilizacijske strategije koalicijskih strank. Tudi zato je pričakovati, da se bo do 22. marca politična konfrontacija še stopnjevala.
    __________________

    / Foto Delo
    / Foto Delo
     Članek je objavljen v okviru projekta SOS4Democracy, v katerem sodeluje medijska hiša Delo.

    Projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Horizon Europe (št. pogodbe 101119678). Izražena stališča in mnenja pripadajo avtorju in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za raziskave (REA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki financira akcijo.

    Novice  |  Svet
    Samo ja pomeni ja

    Giorgia Meloni ženske pušča na cedilu

    Iz zakona o spolnem nasilju je izginil pojem soglasja, nov predlog po mnenju kritikov pomeni korak nazaj pri zaščiti žrtev.
    Gašper Završnik 14. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Italija

    Vlada Giorgie Meloni krči prostor nestrinjanja

    Kritiki svarijo pred negativnimi posledicami zaostritve varnostne zakonodaje v Italiji.
    Gašper Završnik 6. 2. 2026 | 19:27
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Olimpijske igre

    Senca Minneapolisa v italijanskih Alpah

    Prisotnost agentov ICE povzroča proteste, politične napetosti in spravlja v zadrego Trumpovo zaveznico Giorgio Meloni.
    Gašper Završnik 30. 1. 2026 | 17:11
    Preberite več
    Photo
    Novice  |  Svet
    Reportaža s festivala Bratov Italije

    V čudežni deželi Giorgie Meloni

    Stranka Bratje Italije, ki je izšla iz gibanja fašističnih veteranov, s festivalom Atreju utrjuje svojo podobo normalizirane konservativne sile.
    Gašper Završnik 13. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ustanovno zasedanje

    »Evropske države ravnajo prav, ko s članstvom ne legitimirajo Odbora za mir«

    Ni tveganje zamenjava Združenih narodov, temveč njihovo postopno spodkopavanje in potiskanje na rob, je v intervjuju za Delo opozoril analitik Hugh Lovatt.
    Gašper Završnik 19. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Volitve 2026

    Komentar prvega soočenja: Razprava brez Janše je izgubila ostrino

    Manjkala sta Janša in Vrtovec, izstopal Logar, razprava pa presenetljivo umirjena in brez ostrih dvobojev.
    20. 2. 2026 | 11:34
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Predvolilno soočenje na RTV Slovenija

    Lažna normalnost na TV: kaj je razkrila odsotnost SDS in NSi? (VIDEO)

    Uvodno predvolilno soočenje predsednikov parlamentarnih strank brez Janeza Janše in NSi je prineslo medel uvod v kampanjo in ustvarilo vtis lažne normalnosti.
    Uroš Esih 20. 2. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Tuji
    Novice  |  Svet
    Global

    Kaj upad na področju hitre hrane pove o ameriškem gospodarstvu

    Restavracije zvišujejo cene, da bi izravnale vse večje stroške dela in sestavin. Stranke z nižjimi dohodki pa prihajajo vse redkeje.
    20. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vremenske razmere

    Izredno stanje: na območju Elektra Maribor brez elektrike več kot 34.000 odjemalcev

    Veliko težkega snega je danes padlo na območjih Štajerske, Pomurje in Koroške. Nastajajo snegolomi in izpadi elektrike, odprava nastale škode pa bo terjala več dni.
    20. 2. 2026 | 06:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

    Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
    Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

    Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
    Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

    Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
    Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
    Preberite več

    Novice  |  Slovenija
    PU Kranj

    Minister zaradi lažnega policista na Brniku nad PU Kranj odredil izredni nadzor

    Ali se je moški tudi samostojno izdajal za policista in koliko časa je to počel, za zdaj ni znano.
    20. 2. 2026 | 19:52
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju s Petrom Prevcem

    Peter Prevc: Predazzo? Nad tem res nisem bil najbolj navdušen

    Nekdanji skakalni as Peter Prevc o olimpijskih igrah v Italiji, podvigih svoje sestre in brata, vzdušju v Predazzu, spominih na tamkajšnje nordijsko SP 2013 ...
    S prizorišča:Miha Šimnovec 20. 2. 2026 | 19:51
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Milano

    Kanadčani so prvi finalisti olimpijskega hokejskega turnirja

    Kanadski hokejisti so v prvi polfinalni tekmi na OI v Milanu premagali Fince in se uvrstili v finale. Drugi polfinale med Slovaško in ZDA.
    20. 2. 2026 | 19:43
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Padec števila turistov v ZDA: Trumpova politika jih žene drugam

    Posebej opazen je padec obiskovalcev iz Kanade, ki pozimi tradicionalno množično romajo na Florido.
    20. 2. 2026 | 19:38
    Preberite več
