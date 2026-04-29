Francija preiskuje ponovno delujočo spletno stran, povezano s primerom Pelicot

V Franciji preiskujejo spletno stran, povezano tudi s primerom Pelicot

Francoske oblasti so začele preiskavo spletne strani za odrasle, povezane z več kaznivimi dejanji, tudi z odmevnim primerom Gisèle Pelicot, ki je pretresel Francijo. Kot so v torek sporočili tožilci, preiskujejo ponovni pojav platforme Coco, ki so jo zaprli pred dvema letoma, a zdaj deluje pod drugim imenom.

Preiskavo spletne strani je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP začelo pariško državno tožilstvo. Stran, ki zdaj deluje pod imenom Cocoland, je bila v torek dostopna.

Kolektivni neuspeh

Komisarka za otroke Sarah El Haï​ry je ponovni pojav spletne strani označila za »kolektivni neuspeh pri spoprijemanju z eno najhujših oblik nasilja: spolno zlorabo otrok«.

Po navedbah oblasti je francosko govoreča platforma Coco povezana s kaznivimi dejanji, vključno s spolno zlorabo otrok, posilstvom in umorom.

V tujini registrirano spletno stran je sodišče junija 2024 zaprlo. Njen ustanovitelj je bil januarja lani v Parizu obtožen sokrivde pri trgovini z drogami, posedovanju in distribuciji otroške pornografije, korupciji mladoletnikov prek interneta in kriminalne zarote.

Platforma je bila v preteklosti v središču več kazenskih zadev, tudi odmevnega sojenja Dominiquu Pelicotu, ki je prek nje novačil na desetine neznancev, da bi posilili njegovo takratno ženo Gisèle Pelicot, potem ko jo je omamil na njunem domu.

Pelicot je bil decembra 2024 spoznan za krivega posilstev soproge in posredovanja pri posilstvih ter obsojen na 20 let zapora. Za krive je bilo spoznanih še 50 soobtoženih, sodišče jim je izreklo zaporne kazni od tri do 15 let.