Gisèle Pelicot svojo grozljivo zgodbo prinaša na londonski oder

V London za en novembrski večer prihaja predstava o primeru Gisèle Pelicot, trajala bo štiri ure, uprizorili so jo že v New Yorku in Avignonu, kjer je tudi potekalo sojenje, poroča Guardian.

Milo Rau, eden izmed avtorjev predstave, je povedal, da je Pelicotova privolila v predstavo, ker je želela nadaljevati razpravo, ki se je odprla z njenim sojenjem. Želela je, da njena zgodba postane javna.

Zgodba Pelicotove je postala javno znana, ko se je žrtev odpovedala pravici do anonimnosti, da bi zagotovila javno sojenje svojemu nekdanjemu možu Dominiquu Pelicotu. Zdaj že nekdanji mož jo je namreč zlorabljal skoraj desetletje. Zadrogiral jo je do nezavesti, nato pa povabil moške, ki jih je našel na spletnih forumih, da jo posilijo. Po odkritju tega početja je bil obsojen na 20 let zapora, vseh 51 moških pa so spoznali za krive.

Novinarji, ki so pokrivali ta primer, so avtorjema predstave dali svoje zapiske, tako da igra povzema to, kar se je dejansko dogajalo na sodišču.

Uprizoritev pritegne občinstvo

Uprizoritev so imeli v vsaj 15 državah v različnih jezikih. Takšna izkušnja povezuje ljudi po vsem svetu. Avtor predstave je povedal, da je Pelicotova želela svojo zgodbo deliti z javnostjo, ker bi se morali sramovati storilci, ne ona.

Takšna izkušnja lahko poveže ljudi po vsem svetu. FOTO: Dejan Javornik

Nadia Fall, umetniška in izvršna direktorica umetniške dvorane Young Vic, je še povedala, da je Gisèle Pelicot postala simbol za pogum, vztrajnost pa tudi veselje do življenja. Na takšen način je pokazala odpor do patriarhata. Ta predstava ni zgolj pripoved o podrobnostih njenega primera.

Pravi, da občinstvo pritegne način pričanja in spopadanja s tem, kar se je zgodilo.