Gladomor razglasili za genocid

Nemški parlament je sprejel resolucijo, s katero je gladomor nad Ukrajinci v letih 1932 in 1933, izvajal Stalinov režim, razglsil za genocid. Resolucijo so v znak podpore Ukrajini predlagale vse največje stranke v parlamentu, SPD, CDU/CSU, Zeleni in liberalna FDP.