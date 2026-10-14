Glasbene založbe v vrtincu umetne inteligence

Glasbena industrija je že dolgo vajena tehnoloških pretresov. Od vinilnih plošč prek kaset in zgoščenk do pretočnih storitev se snemanje in prodajanje glasbe nenehno spreminjata. Prehod na pretočno predvajanje je panogo močno pretresel. Po porastu nezakonite izmenjave datotek v času Napsterja, ki so jo nazadnje zamenjale zakonite pretočne storitve, je trajalo več kot 20 let, da so se prihodki tudi nominalno vrnili na raven iz devetdesetih. Generativna umetna inteligenca prinaša novo obdobje pretresov. Grozi, da bo spremenila celoten proces ustvarjanja glasbe. Glasba, ustvarjena z umetno inteligenco, se že uveljavlja – tako v splošni zavesti, kjer jo pogosto označujejo za »slop«, navlako, kot na glasbenih lestvicah. Še nikoli ni bilo toliko slabe glasbe. Alexis Lanternier, direktor ...