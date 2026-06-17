EU sprostila pravila: do 20 genskih sprememb brez označbe na živilih

Evropski parlament je danes glasoval o spremembah pravil za označevanje rastlin, spremenjenih z novimi genomskimi tehnikami (NGT), in jih tudi uvedel. Po novem tako ne bo več treba označevati rastlin z manj kot 20 spremembami genoma. Rahljanju pravil so nasprotovale nekatere potrošniške in druge organizacije, pri nas tudi kmetijsko ministrstvo.

Zakonodaja EU ima namreč od leta 2001, ko NGT še niso bile razvite, regulativni okvir za označevanje živil in uporabo gensko spremenjenih organizmov (GSO) v kmetijstvu in prehrani. Ta zahteva, da je na etiketi označba GSO jasno navedena.

Novost v zakonodaji je, da bi rastline, ki so gensko spremenjene oziroma preurejene z NGT, razdelili v dve kategoriji, pri čemer izdelki kategorije 1 ne bi več potrebovali GSO-označb. »Potrošniki, proizvajalci in kmetje zato ne bodo več mogli vedeti, ali je rastlina ali izdelek, ki ga kupujejo ali proizvajajo, gensko spremenjen,« je opozorila Clara Behr, ki je pri mednarodni zvezi biodinamičnih kmetov Demeter International odgovorna za področje NGT.

V kategoriji 1 (NGT 1) naj bi bile po novem tiste rastline, ki imajo manj kot 20 sprememb genoma in se jih šteje enakovredne konvencionalnim. Teh ne bi bilo treba več označevati. V drugo kategorijo (NGT 2) pa bi spadale kompleksne nove gensko spremenjene rastline, ki bi jih morali še vedno označevati, tako kot velja zdaj. Še naprej bodo tudi podvržene ocenam tveganj, države članice pa bodo lahko zavrnile njihovo gojenje.

NGT so sicer sodobne metode za natančno spreminjanje genskega materiala organizmov – z njimi je mogoče z veliko natančnostjo preurediti točno določen delček genskega zapisa in tako spremeniti lastnosti rastline. S tem je mogoče doseči enake spremembe genskega zapisa rastlin kot s klasičnim žlahtnjenjem (križanje starševskih linij), le da je postopek natančnejši in precej hitrejši. Najpogostejše orodje za preureditev genoma je sistem CRISPR-Cas.

Kdo je za in kdo proti

Zagovorniki so v predlogu videli podporo večji konkurenčnosti evropskega kmetijstva, predvsem hitrejšemu razvoju sort, nasprotniki pa opozarjajo, da bo sprememba koristila le peščici multinacionalk, kmetje, državljani in okolje pa da naj bi ostali nezaščiteni.

»To ne bi ogrozilo le svobode izbire potrošnikov in kmetov, temveč tudi naše zdravje in okolje,« je za Delo povedala Clara Behr. »Raziskave v Evropi pa tudi peticija, ki jo je izvedel Demeter International s partnerji, v kateri je zbral okoli 400.000 podpisov, kažejo, da državljani želijo vedeti, kaj vsebuje njihova hrana, in so zaskrbljeni zaradi možnosti, da bi jedli gensko spremenjene izdelke, ne da bi to sploh vedeli,« je poudarila Behrova.

Tudi kmetje in pridelovalci, kot je dodala, ne želijo tavati v temi, zlasti tisti, ki želijo ohraniti pridelovalne sisteme brez GSO, kot sta ekološki in biodinamični sektor. Organizacija je zato sprožila kampanjo, v kateri državljane nagovarja, da naj evropske poslance pozovejo k zavrnitvi deregulacije GSO.

Rahljanju pravil je nasprotovalo tudi kmetijsko ministrstvo. »Ministrstvo za kmetijstvo na prvo mesto postavlja interes slovenskega kmeta, zato že od vsega začetka nasprotuje odpravi zahteve po obveznem označevanju izdelkov, pridobljenih s pomočjo novih genomskih tehnik (NGT 1). Ministrstvo zagovarja transparentnost in pravico do obveščenosti potrošnika, kar omogoča informirano izbiro in ohranja visoko raven varstva potrošnikov,« so navedli za STA.

Za glasovanje proti predlagani uredbi je slovenske poslance v Evropskem parlamentu pozvala tudi komisija za ravnanje z GSO, ki kot posvetovalno telo vlade sicer vključuje predstavnike družbe in različnih strok.

Medtem pa stroka predlog podpira in pojasnjuje koristi deregulacije. Na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani po poročanju STA poudarjajo, da NGT omogočajo izjemno natančne in ciljno usmerjene spremembe v genomu rastlin. »Te spremembe so po svoji naravi pogosto enake ali zelo podobne spremembam, ki lahko nastanejo spontano v naravi ali pa so rezultat klasičnih metod mutacijskega žlahtnjenja, ki so v EU že desetletja deregulirane.« Poudarili so, naj se vse tehnike ne obravnavajo enako.

Nujno ohraniti visoko raven varnosti

EU na tem področju zaostaja v primerjavi z nekaterimi drugimi globalnimi akterji, kot so ZDA, Kanada in Argentina, prilagoditev pravil za določene tipe novih genomskih tehnik pa bi omogočila bolj konkurenčno okolje za evropsko znanost, žlahtnitelje in kmetijstvo ter spodbudila prenos znanja iz raziskav v prakso, ocenjujejo na biotehniški fakulteti.

So pa obenem poudarili, da je ob vseh spremembah zakonodaje nujno ohraniti visoko raven varnosti in transparentnosti, saj je zaupanje potrošnikov ključno. »Pomembno je zagotoviti jasno komunikacijo o tem, kaj nove genomske tehnike dejansko pomenijo, kako se razlikujejo od klasičnih GSO ter kakšne so njihove prednosti in morebitna tveganja,« so še izjavili na biotehniški fakulteti.