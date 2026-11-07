Glasovi v glavi so mu govorili, naj pride v Washington in ubije Trumpa

V četrtek zvečer so v bližini Bele hiše v Washingtonu aretirali državljana Venezuele, potem ko so ga policisti našli v ukradenem vozilu, v katerem so bili trije kosi orožja in velika količina streliva, poroča bruseljski Politico. »Ko so policisti pristopili k osumljencu, jim je povedal, da v glavi sliši glasove, ki so mu naročili, naj pride v Washington in ubije predsednika Trumpa,« je v izjavi, objavljeni 6. novembra, sporočilo ameriško ministrstvo za domovinsko varnost.

Osumljenec, identificiran kot Ronny Yordrix Guanipa Chrinos, je parkira avto na aveniji Constitution, ko so k njemu pristopili policisti zaradi »sumljivega vedenja«, piše v izjavi. V vozilu so našli kompaktno brzostrelko MAC-10, pištolo Glock 43X in jurišno puško AR-15 ter škatle z naboji zanje. Vozilo je bilo prijavljeno kot ukradeno.

Chrinos je obtožen kaznivih dejanj, povezanih z orožjem in vozilom, ter ostaja v priporu pod nadzorom zvezne službe ZDA (U.S. Marshals Service). Ministrstvo za domovinsko varnost je osumljenca označilo za »nezakonitega priseljenca«, ki je v ZDA vstopil prek Teksasa marca 2024, navaja Politico.

Osumljenec, identificiran kot Ronny Yordrix Guanipa Chrinos, je parkiral avto na aveniji Constitution, ko so k njemu pristopili policisti zaradi »sumljivega vedenja«. Fotografija je simbolična. FOTO: Alex Wroblewski/AFP

V izjavi za javnost so navedli, da so policisti Chrinosa aretirali, še preden bi lahko komu škodoval. »To je še en primer, kako pripadniki tajne službe s pomočjo obsežnega usposabljanja in izkušenj umirijo napete razmere, ki so predstavljale neposredno grožnjo za osebe, ki jih varujemo, in druge Američane,« je dodal direktor ameriške tajne službe Sean Curran.

Donald Trump je julija 2024 že preživel poskus atentata na predvolilnem zborovanju v Butlerju v Pensilvaniji. Napadalec je Trumpa ranil, ubil enega od udeležencev in hudo ranil še dve osebi, preden so ga varnostne sile ustrelile in ubile.