Glavnega osumljenca za nedavni napad na kosovsko policijo izpustili

Glavni osumljenec za nedavni napad na kosovsko policijo v kraju Banjska Milan Radoičić se je po torkovi aretaciji in branju obtožnice v Srbiji izrekel za nedolžnega, sodnik pa ga je kljub predlaganemu priporu izpustil na prostost. Radoičić je odgovornost za napad prevzel v petek, Kosovo pa zahteva njegovo izročitev.

Višje državno tožilstvo v Beogradu je v torek sporočilo, da Milana Radoičića sumijo več kaznivih dejanj, med njimi združevanja zaradi storitve kaznivih dejanj, nedovoljene proizvodnje, posedovanja in prometa s strelnem orožjem in eksplozivnimi sredstvi ter hujšega kaznivega dejanja ogrožanja splošne varnosti.

Radoičić je po navedbah tožilstva kot vodja skupine z več za zdaj še neznanimi osebami ogrožal življenje ljudi v kraju Banjska. Orožje, strelivo in eksplozivna sredstva naj bi od januarja lani do 24. septembra letos dobavljal iz Tuzle v BiH. Vojaško opremo so mu menda dostavljali v Beograd, on pa jo je prepeljal in uskladiščil v zapuščenih objektih in gozdovih na območju Kosova.

Radoičić se je po branju obtožnice v torek izrekel za nedolžnega, tožilstvo pa je zaradi begosumnosti zanj predlagalo pripor. Sodnik višjega sodišča v Beogradu je predlog tožilstva zavrnil in Radoičića izpustil na prostost, danes poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Sodnik je Radoičiću prepovedal, da brez soglasja sodišča zapušča Srbijo, in mu naložil, da se vsakega 1. in 15. v mesecu javi pristojni policijski upravi. Odvzeli so mu tudi srbski potni list.

Nekdanjega podpredsednika največje stranke Srbov na Kosovu Srbske liste, ki goji tesne stike z Beogradom, so pridržali in zaslišali štiri dni po tem, ko je prevzel odgovornost za organizacijo oboroženega spopada na severu Kosova, v katerem so bili ubiti kosovski policist in trije napadalci.

Milana Radoičića so pridržali in zaslišali štiri dni po tem, ko je prevzel odgovornost za organizacijo oboroženega spopada na severu Kosova. FOTO: Andrej Isakovic/AFP

ZDA podpirajo aretacijo

ZDA so aretacijo Radoičića označile za dober korak. Radoičić je po oceni ameriškega veleposlanika v Srbiji Christopherja Hilla priznal krivdo za večino stvari, ki so se zgodile, a je treba dobiti jasen vpogled v to, kaj se je zgodilo. »Mislim, da vsi hočemo vedeti, za kaj pravzaprav gre, kaj so hoteli doseči in od kod sta prišla vse to orožje in strelivo,« je Hill poudaril v torek za Tanjug.

Kosovska predsednica Vjosa Osmani je v torek v pogovoru za CNN pozvala Srbijo, naj Radoičića izroči Kosovu. Pri tem je ocenila, da »glede na dosedanje izkušnje Srbija tega ne bo storila«. Kosovo ima po njenih besedah dokaze o vpletenosti Srbije, napovedala pa je tudi, da bodo objavili dokaze o »direktnem ukazu«, ki je prišel od srbskega predsednika Aleksandra Vučića.

Priština s kosovskim premierom Albinom Kurtijem na čelu trdi, da je Srbija napadalcem v Banjski nudila logistično podporo ter da je bil napad del širšega načrta nezakonite priključitve severa Kosova, oblasti v Beogradu z Vučićem na čelu pa vpletenost Srbije v napad zanikajo.