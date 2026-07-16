Glavni inženir jedrske elektrarne Zaporožje domnevno ubit v napadu z dronom

Glavni inženir jedrske elektrarne Zaporožje Aleksander Jakovljev in njegov voznik Dmitrij Filippov sta bila po navedbah ruske državne jedrske korporacije Rosatom ubita v napadu z brezpilotnim letalnikom v bližini elektrarne, poroča Reuters. Ruske oblasti za napad obtožujejo Ukrajino, medtem ko se Kijev na navedbe za zdaj ni odzval.

Po besedah generalnega direktorja Rosatoma Alekseja Lihačova je dron zadel službeno vozilo toyota camry na območju med industrijskim kompleksom jedrske elektrarne in mestom Enerhodar, kjer živi večina zaposlenih v elektrarni. Lihačov je dogodek označil za »ciljan teroristični napad« ter pozval Mednarodno agencijo za atomsko energijo (IAEA), naj se nanj jasno in hitro odzove. Dodal je, da je bilo o incidentu obveščeno tudi rusko politično vodstvo.

V vodstvu jedrske elektrarne Zaporožje so smrt glavnega inženirja označili za napad na načela jedrske varnosti. Poudarili so, da morajo jedrska infrastruktura in strokovnjaki, ki skrbijo za njeno varno delovanje, ostati zunaj vojaških in političnih spopadov. Jakovljev je bil kot glavni inženir odgovoren za tehnično delovanje in varnost največje jedrske elektrarne v Evropi.

Incident je obsodil tudi generalni direktor IAEA Rafael Grossi. V izjavi ni neposredno omenil ne Rusije ne Ukrajine, je pa poudaril, da gre za nesprejemljiv napad na jedrski objekt in njegovo vodstvo, ki resno ogroža jedrsko varnost.

Incident je obsodil tudi generalni direktor IAEA Rafael Grossi. FOTO: Amr Alfiky/Reuters

Rusko zunanje ministrstvo je medtem Kijev znova obtožilo napadov na jedrsko infrastrukturo. Tiskovna predstavnica Marija Zaharova je zapisala, da gre za »zločin kijevskega režima«, in od IAEA ter drugih mednarodnih organizacij zahtevala jasno obsodbo dogodka.

Jedrsko elektrarno Zaporožje, največjo v Evropi s šestimi reaktorji, so ruske sile zasedle v prvih tednih invazije na Ukrajino leta 2022. Od takrat Moskva in Kijev drug drugega redno obtožujeta vojaških dejavnosti, ki naj bi ogrožale varnost elektrarne. Mesto Enerhodar, kjer prebiva večina zaposlenih, je bilo v zadnjih letih večkrat tarča napadov.

Ruske oblasti trdijo, da so napadi na območje elektrarne v zadnjih dveh mesecih in pol zahtevali 13 življenj ter ranili 48 ljudi. Že prejšnji teden je Kremelj Ukrajino obtožil stopnjevanja napadov na civilno in jedrsko infrastrukturo. Ukrajinske oblasti se na najnovejše ruske navedbe za zdaj niso odzvale.